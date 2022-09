Alista alcalde Astiazarán nuevos proyectos en agua, seguridad y servicios

Para Hermosillo viene una segunda etapa que es la mejora de espacios públicos, los servicios y la seguridad, así proyectos para Agua de Hermosillo, destacó el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El relanzamiento de Hermosillo a la segunda etapa de nuestra administración, consolidar los proyectos de mejora en materia de seguridad, es decir, que ya la gente lo ve mejor reflejado en una mejor percepción de seguridad y en la reducción incluso en la incidencia delictiva”, dijo

En entrevista, el alcalde habló del incremento de la inversión en obra pública que pasó del 5% al 15%, es decir, 600 millones de pesos en este año, de la participación ciudadana, del equipamiento de patrullas eléctricas a la Policía Municipal, así como sus planes para el segundo año de su Gobierno.

Aquí la entrevista:

En su informe habló de los avances en distintos rubros, ¿cuál considera que es el principal logro?

AAG: Destacaría en primer lugar la organización ciudadana, los comités Creces se convirtieron en el alma y en la columna vertebral de mi Gobierno, Logramos algo que ya había existido en otras ocasiones, que era conformar 343 comités, que a diferencia de los de otros años ahora se impulsó a través de ellos la participación ciudadana en un instrumento que, aunque lo teníamos en la ley nunca lo habíamos aprovechado ni en Hermosillo ni en Sonora que es el presupuesto participativo.

A través de los comités Creces fuimos formalizando su creación, generando un vínculo muy cercano a través de un área nueva que creamos que es la de Participación Ciudadana y ellos mismos nos hicieron propuestas de obras, nos presentaron más de 600, que se evaluaron para que técnica, legal y financieramente viéramos cuáles eran susceptible de desarrollarse, eran viables y regresamos con ellos más de 300 obras de esas 600 que son las que se sometieron a votación. Por primera vez en la historia de la ciudad la gente salió a votar, casi 25 mil hermosillenses por las obras que son prioridades para su colonia.

Hubo un componente adicional votaron niños, más de 5 mil 400 niños, de tal manera que podamos ir generando una cultura de participación ciudadana.

¿Cuál ha sido la decisión más dura o compleja que ha tomado en su administración?

AAG: Cuando uno asume una responsabilidad como la que hoy tengo hay veces que se toman decisiones que no terminan por complacer a todos y creo que parte de la responsabilidad que uno tiene frente al cargo de la Presidencia Municipal implica eso, decidir en función del interés público y no en función del interés ni partidista.

Hay temas en particular, la negociación que se hizo en el convenio sindical pues fue un tema que no fue fácil y que forma parte de una estrategia global que planteamos y la dimos a conocer en octubre del año pasado y es el plan de fortalecimiento financiero para fortalecer los ingresos propios del Municipio, que hemos incrementado en un 22% con respecto al año pasado y reducir el gasto del Gobierno en algunas áreas y replanteamos la relación frente al Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento, lo cual generó ahorros de más de 140 millones de pesos.

Era muy importante poner orden en casa para que cambiando el Gobierno pudiera cambiar Hermosillo y lo estamos viendo, pasar de 70 a 300 patrullas de un año a otro no es producto de la casualidad; triplicar el recurso municipal de un año a otro sin endeudar la ciudad tampoco es producto de la casualidad.

Como presidente municipal asumí tres prioridades: Obra pública llámese pavimentación, recuperación de espacios públicos; agua llámese mejora en la distribución y el servicio de agua potable; y seguridad.

Considerando los más de 6 mil millones de pesos que se requieren para arreglar las calles de Hermosillo, ¿la “guerra” a los baches está perdida o qué se podrá conseguir en los tres años de su Gobierno?

AAG: El problema de los baches es un tema recurrente cada año conforme, sobre todo, cuando se acercan las lluvias, y tienen dos orígenes, uno que no se invierte con oportunidad en lo que es el trabajo preventivo de mantenimiento y cuando hay mucha agua como ha sido con las lluvias atípicas se saturan las tuberías de agua y drenaje, porque tampoco tienen ese mantenimiento y muchas veces acabó su vida útil, y se rompen lo que ocasiona socavones o baches.

En primer lugar decir no estoy satisfecho y hay que reconocer que el problema existe para que reconociéndolo pasemos de preocuparnos a ocuparnos, ¿qué estamos haciendo? duplicamos el número de cuadrillas y de materiales de bacheo, estamos atendiendo 4 mil y pico de baches por semana, y día y noche estamos trabajando, es insuficiente, sí lo es, pero creemos que si continuamos con esa tendencia de estar haciendo ese tipo de inversión, donde el 5% que antes se invertía en obra pública, ahorita estamos invirtiendo el 15%, o sea tres veces más en términos no sólo numéricos sino proporcionales; esa tendencia hará que poco a poco el rezago en las calles vaya reduciéndose.

Si bien es cierto que no contamos con esos 6 mil millones de pesos para arreglar todas las calles de un solo golpe, también es cierto que si continuamos con esta tendencia en donde en términos del presupuesto se le dé prioridad a la inversión en infraestructura pues seguramente muy pronto vamos a gozar de muchas mejores calles.

Este año vamos a reparar 40 vialidades, así como la Veracruz, Enrique Mazón, Clouthier, Tamaulipas; hay muchas calles que estamos recarpeteando y muchas más que estamos reconstruyendo de cero. Como nunca en la historia de la ciudad estamos invirtiendo en concreto hidráulico y reparando la tubería de agua y drenaje para que sean calles que requieran menos mantenimiento en el futuro.

¿Qué pasará con Aguah, habrá un cambio de fondo para atender las deficiencias desde el abasto hasta la gestión del recurso y su área comercial?

AAG: Tenemos que salirnos de la dinámica de los “mejoralitos” con los que hemos estado viendo por muchos años a Agua de Hermosillo, hoy por hoy está en terapia intensiva, porque lo que ingresa producto de la comercialización del agua es menor de 30 millones de pesos de lo que egresa, nos está generando un déficit, constante y permanente, una bola de nieve que la vamos a cambiar, mejorando sus ingresos, ahorita ya estamos promediando 120 millones de pesos mensuales cuando antes estábamos promediábamos menos 100 millones de pesos mensuales y reduciendo su gasto; estamos refinanciando la deuda de Aguah para acceder a una menor tasa de interés en crédito.

Estamos cambiando todas las bombas de los pozos para que sean equipos electromecánicos eficientes que se reduzca el consumo de electricidad, estimamos ahorrar 3 millones de pesos mensuales. Estamos en otro tipo de medidas para mejorar y estabilizar sus finanzas para después dar paso a un proyecto con el Fondo Nacional de Infraestructura para impulsar una participación pública y privada para mejorar todos los aspectos de la cadena de Agua de Hermosillo, desde la extracción, conducción, distribución, comercialización e incluso hasta el reuso del agua una vez ya tratada.

¿Implicaría en algún momento una privatización?

AAG: No, no, lo que sí implica es la mezcla es capital público y privado, pero lo interesante es que el privado recupera su inversión con cargo a las eficiencias, por ejemplo, en la medida que logre tirar menos agua recupero mi inversión, no es con cargo a la tarifa, esto es un tema importante ni tampoco es privatizando el organismo.

En su informe habló de “relanzar Hermosillo”, ¿en qué lo verán reflejado los ciudadanos?

AAG: Me refiero con el relanzamiento de Hermosillo a la segunda etapa de nuestra administración, en la primera nos enfocamos mucho a reparar Hermosillo por eso se dio esa inversión histórica y que estas obras del Plan Hermosillo Crece, que son más de 40 obras que están en proceso. Viene una segunda etapa y es continuar en la recuperación de espacios públicos parques, áreas verdes, equipar los servicios públicos, el área de limpieza, por ejemplo, vamos a adquirir 25 nuevas unidades de recolectores de basura. También es consolidar los proyectos de mejora en materia de seguridad, es decir, que ya lagente lo ve mejor reflejado en una mejor percepción de seguridad y en la reducción incluso en la incidencia delictiva.

¿Cómo ha sido su relación con el gobernador Alfonso Durazo?

AAG: Ha sido una muy buenarelación, muy cordial, institucional, en lo personal le tengoafecto al gobernador Durazodesde hace ya muchos años,fue mi jefe en alguna partede mi vida, entonces le tengo aprecio, pero más allá delaprecio de carácter personallo que reconozco es que ha habido buena voluntad de partedel Gobierno de trabajar de lamano con el Gobierno municipal y eso es de ida y vuelta.

Hay capitales del País modernas y avanzadas, ¿en qué posición ve a Hermosillo y cómo aspiraría entregarla a losciudadanos?

AAG: Creo que a Hermosilloen lo general se le considerauna ciudad competitiva, dabayo a conocer por ejemplo cifras de un estudio que recientemente hizo el Financial Times en donde ubica como unaciudad mediana a Hermosillode las más competitivas de todo el continente americano.Hermosillo hoy por hoy es latercera ciudad más dinámica en el País en cuanto a generación de empleos y eso nosayuda mucho para que el ritmo de la ciudad no se detenga,obviamente nos genera retosen materia de infraestructura; ahorita se han generado10 mil 472 nuevos empleos formales, esta cifra es la segunda más alta de los últimos once años en la ciudad.

¿Cuál es su opinión sobre el primer año de trabajo del gobernador Alfonso Durazo?

AAG: Me parece que ha sidouna muy buena gestión entérminos de reconciliacióndel Estado, creo que esto es unelemento muy importante ypor supuesto de estabilizaciónde las finanzas públicas, asícomo nosotros enfrentamosproblemas financieros serios,pues también el Gobierno delEstado los tiene. Creo que esteaño ha sido mucho enfocado aeso, a poner orden en la casa,creo que se ha logrado puesarmonizar las finanzas públicas. Espero que esto se traduzca en una mayor inversióndel Estado en los municipioscomo es el caso de Hermosillo y nosotros hemos estadotrabajando con el Gobernadoren la elaboración de proyectosejecutivos de obras importantes para la ciudad.

¿Qué opina de la gestión del presidente AMLO en lo que va de su Gobierno?

AAG: Creo que es una administración federal cuyos objetivos son muy dignos de valorarse como es el tema debeneficiar a la gente que máslo necesita y comparto esa lucha porque los gobiernos volteen a ver sectores de la población que normalmentehabían sido marginados. Sinembargo, me parece que losestados y los municipios atraviesan por una situación financiera muy complicada derivado de la desaparición defondos importantes de carácter federal. Veo que los municipios en términos de distribución de recursos federalesse han visto afectados y estoes una situación que lamentoy que espero que se recupere.

A un año de estar al frente del Ayuntamiento, ¿serán suficientetres años para sus proyectos o buscaría extender su periodo o buscar alguna otra posición?

AAG: Pues la verdad uno pone y Dios dispone, no puedo adelantar vísperas aquí en lo que estoy concentrado es en el aquí y el ahora y voy a tratar de poner mi mayor esfuerzo para estar a la altura de lo que la gente espera de parte de nosotros en el Gobierno municipal.