HERMOSILLO, Sonora.- Las tiendas de mayoreo, supermercados y comercios en general han visto un incremento en sus ventas, algunos venden más que en el Buen Fin, mientras que otros tratan de organizar a sus clientes para evitar aglomeraciones y que se pueda mantener la sana distancia.



En los últimos días la empresa trasnacional Costco Wholesale ha registrado una afluencia de clientes superior a la del Buen Fin, ya que en la mañana de ayer, antes de abrir las instalaciones, se contabilizaron hasta 400 personas, reveló Juan Francisco, el gerente de la tienda.



Destacó que el porcentaje de los clientes que en los últimos días han visitado la tienda localizada en la colonia Villa Satélite es de un 200% más de lo usual, un porcentaje mayor de consumidores que se registra en el mes de noviembre, durante el Buen Fin.



PARA QUE NO CORRAN



El administrador indicó que por la enorme cantidad de clientes que en la mañana esperaban por fuera del comercio antes de que abriera las puertas al público, personal del lugar tuvo que organizar el ingreso para evitar cualquier tipo de accidente y resguardar la seguridad de los clientes.



“Hicimos una fila para que no entre la gente corriendo. Los organizamos de una manera que no entren corriendo. Por ejemplo, en la mañana se juntan de 300 a 400 personas y si yo abro la puerta, pues imagínate… es lo que queremos evitar.



“No se está restringiendo nada”, aclaró, “simple y sencillamente es para que el acceso esté mejor controlado. Durante el día, pues no va a haber 400 gentes ahí (en la puerta), va estar despejado el acceso”.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Como la mayoría de los comercios y lugares públicos, Costco Wholesale también tomó medidas de prevención para el Covid-19, detalló el gerente, con la colocación de toallas antibacteriales hasta la limpieza continua en todas las áreas del negocio.



“Constantemente estamos limpiando las mesas de nuestro restaurante; están separadas por más de un metro y ahí también tenemos una estación para quien quiera tomar una toallita de cloro y limpiar su mesa”, indicó.



El encargado de Costco Wholesale recalcó que hasta ayer, el corporativo no había emitido algún tipo de restricción en cuanto al número de ingreso de personas como en los horarios de servicio.



DE A POQUITOS EN LOS TACOS



Algunos comercios y empresas prestadoras de servicio en Hermosillo sólo aceptan a 10 personas dentro de sus instalaciones; ellos piden a clientes y comensales que sean comprensivos y esperen afuera de los establecimientos.



Uno de estos lugares fue el negocio de comida Taquerías El Chino, el cual en las sucursales que no se encuentran al aire libre permitió ingresar solo a 10 personas, solicitándole a las demás que esperaran fuera del edificio.



“Por orden de la Secretaría de Salud no podemos dejar que las personas ingresen, les pedimos a todos los clientes sean comprensivos y esperen a que otros terminen para poder ingresar, ya que esto lo hacemos como medida de prevención”, comentó Guadalupe, cajera del negocio ubicado sobre el bulevar Vildósola.



Otra empresa que acató esta orden fue Banco Santander, ya que en la sucursal que se encuentra entre Benito Juárez y Luis Encinas se podía observar la fila quienes esperaban que pudieran despachar a los 10 clientes que estaban dentro.



“Vamos a esperar a que se desocupen allá dentro, lo bueno que todavía está agradable el Sol, pero si se alarga esto, cuando empiecen las temperaturas fuertes va a ser un infierno”, expresó Raúl Báez, quien cobra cheques de nómina en dicho banco.



En los anaqueles de algunos centros comerciales se empezaba a notar que la gente empezó a llevarse productos básicos como frijol, arroz, agua embotellada, leche y productos enlatados.