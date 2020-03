Algunos toman medidas para prevenir coronavirus; otros esperan instrucciones

Planteles de educación superior en México comienzan a tomar medidas de prevención para la posible llegada del Covid-19 en las próximas semanas, con programas de prevención que van desde el abastecimiento de productos de higiene, hasta la suspensión definitiva de clases presenciales.

Una de las acciones que tomarán la mayoría de las instituciones públicas en el Estado, es la de reforzar las medidas de prevención, como poner gel antibacterial en cada una de las oficinas y salones, abastecer de jabón y papel los baños y solicitar el uso de cubrebocas en quienes tengan síntomas de enfermedad respiratoria.

HARÍAN ELLOS EL GEL

La idea en estos momentos, que aún nos encontramos en fase 1, es reforzar el tema de la higiene con jabón y papel en los baños, instalar dispensadores de gel antibacterial en salones y oficinas, incluso pasillos, para que este más a la mano de estudiantes, trabajadores y maestros”, informó Felipe Medina, director de Comunicación Social en la Universidad de Sonora.

Estas acciones, dijo, las comenzarían este fin de semana, para aprovechar la ausencia de los estudiantes y que el lunes ya pudiesen estar listas todas las instalaciones, e incluso, verán la posibilidad de que el gel antibacterial se fabrique en los mismos laboratorios de la institución, para que el desbasto de dicho producto no sea un problema.

Al preguntarle si existe la posibilidad de una suspensión de clases, Medina afirmó que hasta el momento no, ya que esperarán dicha instrucción de parte de las autoridades estatales y federales de salud.

Esa misma postura la expresaron áreas de comunicación del Instituto Tecnológico de Hermosillo y la Universidad Estatal de Sonora, quienes se enfocarán en la difusión de medidas de higiene y esperarán una instrucción formal por parte del Gobierno Estatal y Federal para realizar una suspensión de labores.

Contrario a eso, la Universidad del Valle de México, Tecnológico de Monterrey y Tec Milenio compartieron un comunicado a través de sus redes, donde informaron la decisión de suspender sus clases de forma presencial y mover todo su plan de estudios a plataformas en línea, esto con el fin de proteger a la población estudiantil y evitar una propagación del virus.

NO VEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN

En cuanto a las empresas de transporte terrestre y áreas que hay en el Estado, usuarios que hacen uso de ellas dicen no haber visto aún ningún tipo de medida de prevención para evitar el aumento de contagios en México, ya que al arribo de estas personas no se les cuestionó sobre su estado de salud, procedencia o se les brindó algún tipo de producto higiénico.

“No hubo ninguna pregunta, no hubo ningún filtro, nada, llegamos directamente a la sala y todo fue normal, lo cual está muy mal por que en lo personal yo soy médico y vemos que no hay prevención suficiente”, comentó Ernesto, quien llegó de Guadalajara a Hermosillo a las 16:15 horas de ayer.

“No hubo ningún filtro ni en la Ciudad de México, ni aquí en lo local, la gente es la que tomaba medidas de seguridad usando cubreboca, pero el Aeropuerto no ha hecho nada, no hizo preguntas, no dio gel, nada”, afirmó Luis Ojeda, quien llegó a Hermosillo de la Ciudad de México.

EN COMUNICACIÓN

En la central de autobuses, Luis Palma Calzada, gerente general de la central, comentó que se han mantenido en comunicación constante con la Secretaría de Salud, en espera de que den la indicación e instrucción para la colocación de filtros en los andenes de la empresa.

“Desde hace aproximadamente tres semanas se acercó conmigo un doctor de nombre Plácido quien trabaja en la Secretaría de Salud, y nos dijo que iba a darnos unos carteles sobre el tema, con información al respecto”.

Yo siento que el apoyo que nos pudiese brindar la Secretaría de Salud es un filtro de revisión e información sobre todo, el filtro sería muy importante para las personas que ingresan y se van también, porque la gente que llega de otros estados ya viene más empapados sobre el tema y las acciones a tomar”.

Todas las áreas antes mencionadas, tanto instituciones educativas como empresas de transporte, tenían baños abastecidos de jabón para que las personas pudiesen lavarse las manos, aunque, algunos encargados comentaron que no tenían suficiente gel antibacterial o cubrebocas.