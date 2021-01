“Algunas personas me traen un bocadito”: Guadalupe de 98 años

HERMOSILLO.- “Hay días que me siento sola, pero mi Santo Padre está conmigo, él no me deja”, dice Guadalupe González Piñuelas, de 98 años.

Vive sola desde hace más de 40 años, cuando su esposo salió a un viaje y ya no regresó, son los vecinos de buen corazón que le llevan comida y están al pendiente de ella.

Algunas personas me traen un bocadito, me brindan comida, son buena gente, sé que Dios no me deja y aunque mis sobrinos no me visitan yo pido por ellos”, añade.

Cuenta que en su juventud fue empleada doméstica y por las tardes trabajaba en restaurantes preparando alimentos.

Los residentes de la calle San Basilio comentan que Lupita, como cariñosamente le llaman, presenta desgaste de huesos, tiene una hernia en el estómago y cuenta con un marcapasos.

Sus necesidades son pañales de adulto, despensa e ingresos económicos para las revisiones médicas.

“Hay veces que me las veo negras, cuando se junta el agua y la luz, pero pido a las señoras de 15 pesos para la tortillas y en cuenta llega mi ayuda del Gobierno les pago, aunque ellas me dicen que así lo deje”, explica.

Ella vive por la calle San Basilio #35, en la colonia Lomas del Norte.