Alexis es un gimnasta en ascenso

La gimnasia la conoció como una opción para canalizar la ilimitada energía que tenía como niño. Ahora, Alexis Cohen es una promesa y una realidad para este deporte en Sonora.

10 años de experiencia de piruetas y acrobacias le han formado una pasión que disfruta enormemente al joven nacido en Agua Prieta, y que cada vez acumula mayor cantidad de éxitos.

"Más que nada me tranquilizó, fui avanzando en esto de la gimnasia, fui mejorando y me estoy haciendo mejor en este deporte que me gusta mucho".

El currículum de Cohen Montaño empezó a crecer hace dos años; primero en el 2018, representando a México en el Campeonato Panamericano Juvenil de la especialidad en Buenos Aires, Argentina, y en el 2019, fue medallista en la Copa Olympica de Gimnasia y en la Olimpiada Nacional.

Comenzando el 2020, el gimnasta ya tiene en vista sus primeros retos, motivado para que los próximos doce meses de actividad sean de una intensa competitividad, y por ende, regresar a casa con preseas.

"Ahorita en febrero, el 19 me voy a Las Vegas a la Copa Blackjack, luego me voy a preparar para competir aquí en Hermosillo en la Copa Olympica. Ya después va haber un selectivo".

Bajo el mando de su entrenador Manuel Salazar, el joven de 17 años de edad perfecciona sus movimientos día con día en el Centro de Gimnasia de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Junto a él entrenan referentes de la gimnasia sonorense y seleccionados nacionales como Joshua Valle y Kevin Cerda, a quienes Alexis los ve como ejemplos a seguir en este deporte y recibiendo consejos de ellos.

De vez en cuando me desanimo, pero mi maestro y mis compañeros que tienen más rango me apoyan y me están motivando cada día, sin ellos no podría llegar tan lejos en este deporte. Ellos me corrigen en lo que estoy fallando, qué posición hacer".

Además del talento con el que cuenta, su fisionomía le ha ayudado a adaptarse cómodamente en las diferentes modalidades de este deporte; reflejándolo en las medallas que logra colgarse.

"Tengo muy buen cuerpo para arzones y otros aparatos. Tengo buen nivel que son seis aparatos y en todos me destaco un poquito, en unos más que otros, y mi especialidad arzones y paralelas, en las que voy bien".

El anhelo a partir de aquí en adelante es formar parte de la selección nacional mayor de gimnasia y competir contra los mejores de este deporte. Este año es clave para él, en esta que es su más pronta aspiración a cumplir.