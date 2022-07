Alertan a los usuarios de CFE por posibles apagones durante temporada de lluvias

HERMOSILLO, Sonora.- Los apagones que se han presentado en las colonias durante los últimos días a causa de las fuertes lluvias y vientos podrían haber dañado los aparatos electrodomésticos de los ciudadanos, por eso la Unión de Usuarios emitió una serie de recomendaciones.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios, recomendó a las personas podar los árboles que se encuentran fuera de los domicilios porque esto provoca que las personas se queden sin luz o que se haga un corto.

Es necesario podar los árboles que están cerca de los cables o de las mufas, ya que muchas veces no son ramas sino brazos del mismo árbol”, indicó, “que cuando hay mucho viento tienden a hacer contacto con los cables”.

Peinado Luna apuntó que este tipo de situaciones son las más comunes durante esta temporada de lluvias y vientos, debido a que las ramas están en constante contacto con los cables que terminan desprendiéndose.

Otra recomendación es el verificar que la varilla tierra cumpla con la normatividad que marca la CFE, la cual indica que ésta debe estar colocada a metro y medio de profundidad.

Muchas personas cuando hicieron sus muretes no le dan importancia a eso y quien hace este trabajo corta la varilla en lugar de que esté a metro y medio con el objeto de no hacer tanto esfuerzo”, dijo, “pero cuando vienen las descargas del exterior es para que cumpla con la función para que vaya a tierra y no al interior de las casas”.