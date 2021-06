Alejandra está en busca de un empleo para salir adelante

HERMOSILLO.- Un empleo que la ayude a salir adelante es lo que solicita Alejandra Barajas Ávila, de 29 años, quien construyó su casa de pedazos de madera, tarimas y lonas, por la Calle Tres, en la invasión Guayacán.

Anteriormente Alejandra trabajaba en una carreta de jugos, pero como padece de escoliosis, una curvatura en la columna vertebral que le produce mucho dolor e inflamación, tuvo que dejar el empleo.

Ahora tiene meses ganándose la vida juntando botellas de plásticos obteniendo de 20 a 30 pesos diarios.

Soy una persona de bien, a nadie le hago daño, pero ahorita la estoy pasando muy difícil, a veces me quedo sin comer porque no saco con lo de la botellas, si alguien de buen corazón pudiera darme empleo donde no tenga que levantar algo pesado porque soy discapacitada o si tienen algo que le sobre de la despensa, me van ayudar mucho”, manifestó Barajas Ávila.