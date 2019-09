Alejandra Valencia se quita la presión

HERMOSILLO, Sonora.- El ser actualmente la representante que encabeza el tiro con arco mexicano y unas de las mejores del continente y del mundo no es un escenario que le otorgue presión a Alejandra Valencia.



La arquera sonorense viene de sumar tres medallas en los recientes Juegos Panamericanos de Lima 2019 con una de oro en Recurvo Individual, una de plata en Equipos Femenil y bronce en mixto.



Un mes después de regresar a casa con la terna de preseas, la hermosillense acepta y afronta con responsabilidad lo que esto significa en su trayectoria deportiva.



"Todo depende de cómo lo tomes. Si lo tomo así como: ‘Soy el número uno, tengo que hacerlo todo bien’, pues va llegar la presión. En cambio, si te mantienes en lo que estás haciendo en el momento, en el trabajo que tienes que hacer, las cosas se van a dar.



"Es por eso, que pensando y haciendo de esa manera las cosas es que me he mantenido en esto, por pensar en el ahora y no en el qué va pasar después, y no en el qué pasó", declaró.



Después de conquistar las tres medallas en la capital peruana, Valencia Trujillo se convirtió en el máximo referente sonorense en los Juegos Panamericanos, con seis metales en tres diferentes participaciones, superando a las cuatro de Ana Gabriela Guevara.



"Cuando me dijeron no supe cómo reaccionar a ello, no sé, es cómo una motivación para seguir en el deporte", expresó.



La siguiente y última prueba del año para las dos veces olímpica es un selectivo nacional a finales de octubre, para conformar la preselección mexicana de cara a la justa de Tokio 2020, la cual sería su tercera participación en la justa veraniega.

COMPARTEN SU EXPERIENCIA OLÍMPICA

Las experiencias representando a Sonora y a México, y la motivación en palabras, fueron los temas principales que brindaron las atletas olímpicas Alejandra Valencia y Patricia Domínguez a los alumnos de la Universidad Estatal de Sonora.

Ante la presencia de más de una centena de estudiantes, las destacadas deportistas encabezaron la plática que forma parte del programa “Héroes de Sonora” que organizan el Instituto Sonorense de la Juventud y la sede educativa.

Acompañadas del rector de la UES, Horacio Huerta Cevallos, y el director de la Codeson, Genaro Enríquez Rascón, la arquera sonorense fue la primera en tomar el micrófono para relatar su trayectoria dentro del tiro con arco.

La dos veces olímpica y recién multimedallista en los Juegos Panamericanos de Lima fue clara y concisa en cuanto a su mensaje hacia los presentes, con la idea de transmitir que el camino que recorrió para llegar a donde está actualmente sirva como motivación.

“Estaba en un momento en el que tenía que enfocarme, porque si quiero llegar a un lugar tengo que hacer todo está en mí, más que nada lo que está en mí. Sépanlo, inténtelo. Pónganse una meta y vayan por ello”, declaró Valencia Trujillo.

En su turno frente al público, la pesista de 31 años de edad recalcó la necesidad de superar todo obstáculo que se interponga en sus metas, y los cuales dejó atrás para poder cumplir su sueño de estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Al término de la plática, los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar algunas preguntas a ambas deportistas.