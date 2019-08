Alejandra Valencia se instala en final por equipos de tiro con arco

Dos records de Juegos Panamericanos y su primera medalla en la “bolsa” fue la carta de presentación de la sonorense Alejandra Valencia en Lima 2019 dentro del tiro con arco.



La hermosillense tiró una puntuación de 675 unidades en la ronda de clasificación de la prueba individual de arco recurvo con la que superó el récord de 655, el cual había impuesto ella misma en Toronto 2015.



La de Sonora mantuvo la consistencia durante todas sus rondas y se plantó en el primer puesto dentro de la lista de 32 competidoras en la distancia de los 70 metros.



Valencia comandó de principio a fin, pues con 340 puntos acaparó la punta de la clasificación en los primeros 70 metros, y en los segundos se mantuvo por el rango al contabilizar 335.



“Me siento muy bien, aunque no sabía que había roto el récord (panamericano individual), siento que no tiré las marcas que vengo tirando, y al ver ronda por ronda y terminar con una nueva marca, me hace sentir muy bien de que puedo tirar incluso mejor”, aseguró Valencia Trujillo”, indicó.



En la sumatoria de equipo femenil, Valencia, Aída Román y Mariana Avitia acumularon mil 940 unidades para mandar a México a la primera posición por equipos, y tras vencer a Bolivia y a Brasil con facilidad, se metieron a la final de la modalidad de equipos, por lo que buscarán el oro el domingo.