Alejandra Valencia es la carta fuerte

HERMOSILLO, Sonora.- Paso a paso asimila su presente la arquera sonorense Alejandra Valencia. Primero los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, a finales de este mes. Luego será pensar en Tokio 2020.



La delegación mexicana que está conformada por 543 atletas para competir en la capital peruana, tiene a la hermosillense como una de sus cartas fuertes para conseguir medalla en la justa continental.



A sus 24 años de edad, Valencia Trujillo es la mejor representante de la arquería en nuestro País. Su recorrido también suma Centroamericanos y Juegos Olímpicos; ahora estará en sus terceros Panamericanos.



"Nunca hay nada seguro en ninguna competencia y siempre pienso en eso. En el deporte nunca hay nada garantizado, todo puede pasar y hay que trabajar duro para lo que pase sea a tu favor.



"La presión (de ganar) siempre está y estará, sólo depende de que tanta atención decida darle uno como atleta en cada prueba en la que compita", señaló.



Además del deseo de subirse al podio en las modalidades de recurvo individual, por equipos y en mixto, esta competencia representa la oportunidad de conseguir el pase en esa última modalidad a la justa olímpica. Un claro objetivo de la sonorense.



Alejandra estará acompañada de las participantes mexicanas habituales Mariana Avitia, Aída Román, así como de Andrea Becerra en femenil; mientras que por los varones serán otros cuatro integrantes.



"Primeramente para lo que serán los Panamericanos es que queremos tener un buen resultado por equipo, y además, poder ganar la plaza olímpica en equipo mixto".



En caso de no poder conseguir ese boleto, lo tendrían que intentar el próximo año en junio en el clasificatorio de Berlín.



La agenda de la arquera sonorense no ha cesado en lo que va de este 2019. Primero comenzó su actividad con la Copa Mundial en Turquía, seguido del Mundial en Holanda –certamen en el que consiguió la plaza individual en arco recurvo femenil para México en Tokio 2020-, y después participó en la Universiada Mundial en Nápoli, Italia.



A días de hacer su debut en tierras sudamericanas, la arquera de 24 años se siente en el mejor momento de su carrera. El palmarés de la hermosillense en el certamen panamericano se resume en par de medallas de oro –individual y por equipos- en Guadalajara 2011 y una de bronce –por equipos femenil- en Toronto 2015.



"Siento que estoy bien, bastante bien en este momento. El entrenamiento que he tenido ha sido bastante bueno y solo queda cerrar el año con Panamericanos. Después vendría volver a plantear el entrenamiento para ya estar en vista a Juegos Olímpicos", expuso.