Alegres y pilar de su familia: Así eran los dos hermanos que murieron en accidente

Hermosillo, Sonora.- "Todos los días los esperaba después del trabajo y ahora, a quién voy a esperar", fueron las palabras de una madre que perdió a dos de sus hijos en un accidente de tránsito, el pasado domingo, quienes eran el sustento de la casa.



Con gran admiración, amor y respeto, Abel, de 37 años, y Teodoro, de 43, serán recordados siempre por sus familiares y amigos, luego de que les dieran el último adiós en el ejido La Victoria.



Modesta Vásquez Juárez, de 79 años, madre de las víctimas, expresó el profundo dolor que sus hijos dejaron en la familia y la preocupación de no saber qué es lo que el destino les deparará, ya que por su avanzada edad, ella y su esposo dependían económicamente de Teodoro.



"Todos vivíamos juntos en la misma casa. Abel dejó cuatro niños; el más grande tiene 15 y la más chiquita tiene 8 años, porque él estaba casado y su esposa se los dejó hace siete años y pues él se encargaba de los niños, de la escuela, todo, y Teodoro de nosotros, ahora quién sabe qué vamos a hacer", exclamó.



El pasado domingo, a las 05:50 horas, la Policía Municipal atendió un reporte de accidente vial a la altura del kilómetro 14 de la carretera 100, donde participaron los hermanos, quienes viajaban de Oriente a Poniente en una motocicleta de la marca Italika, color azul.



En un boletín oficial emitido por la corporación se detalló que Jesús, de 29 años de edad, quien abordaba un Honda Civic, color gris, presuntamente circulaba de Poniente a Oriente por el carril contrario y chocó de frente con la motocicleta de los hermanos Santos Vásquez.

Eran hijos muy trabajadores y muy buenos: Familia

"Ellos iban a su trabajo, porque trabajaban en una gasera, eran muy trabajadores y muy buenos hijos, todo mundo los quería aquí y pues no estudiaron mucho, pero trabajaban honradamente", externó Modesta.



"Me querían mucho, no faltaba comida, no faltaba cualquier cosa que pedíamos", agregó, "los dos me amaban y también a su papa, y eran bastante queridos por la gente, tantos amigos que tuvieron que estaba lleno aquí, todos los conocieron que nunca fueron pleitistas ni nada".