Albañiles festejan hoy su día

HERMOSILLO, Sonora.- El 3 de mayo se celebra el Día de la Santa Cruz y en cada país lo celebran de forma diferente; en México se acostumbra que los albañiles coloquen una cruz de madera adornada con listones o flores.

Carlos Eimar Quintana Rincón, de 41 años, es un trabajador de la construcción que combina albañilería con carpintería, plomería y hasta mecánica.

En estos días le han salido trabajos que le han ayudado a tener un ingreso durante esta cuarentena.

“Para poder tener éxito en mis actividades la clave es diversificar los trabajos, hago desde albañilería hasta mecánica, estos días ha estado muy duro porque me ha bajado como 70% de mi trabajo, pero no faltado, a ‘goteado’, pero no me ha faltado gracias a Dios”, afirmó.

Desde que tenía 17 años comenzó estas actividades en los Estados Unidos, mencionó mientras aplicaba enjarre al pilar de un negocio en el Centro de la ciudad.

Carlos Eimar, quien vive en la colonia Adolfo López Mateos, no pierde el buen ánimo, ya que está seguro de que vendrán tiempos mejores.

Hoy estará en casa y no celebrará el Día del Albañil, ya que sus hijos estarán en el vecino estado de Sinaloa.