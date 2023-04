Al Norponiente de Hermosillo están hartos por tantos incendios

HERMOSILLO, Sonora.- Residentes de los fraccionamientos del Norponiente de la ciudad dicen sentirse hartos de la incesante quema de basura en esa zona, y señalan que de no haber acciones de la autoridad podrían recurrir al bloqueo de calles.

Desde hace años, según el testimonio de los habitantes, los vecindarios ubicados en esta zona de Hermosillo han estado a merced del humo que proviene de la quema clandestina de llantas y basura inorgánica, por lo que piden con urgencia que las autoridades tomen cartas en este asunto.

David Betancourt, residente de la colonia Puerta Real, comentó que son casi 40 mil personas que viven en al menos 18 colonias adyacentes a los terrenos donde se queman materiales inorgánicos y que diariamente respiran polvo y contaminación.

Puerta Real es una de las zonas donde hay más personas afectadas por el humo tóxico, ya que hay más de 19 mil 200 habitantes.

Michelle Rivera Ávila, vecina de la colonia La Campiña, mencionó que desde hace 13 años que vive en esta zona se han presentado quemas de basura, las cuales repercuten en el estado de salud de su familia, por lo que teme por sus dos hijos pequeños.

“En este año alrededor de tres ocasiones han quemado, es un problema de toda la vida, por la contaminación y ceniza que cae, hace unos días cuando quemaron aquí cerca apestaban muy feo las casas a humo”, expuso.

Los vecinos de esta zona reiteraron que durante el verano es complicado encender los aires acondicionados, pues el humo se filtra a las casas, lo cual los hace aún más vulnerables a la inhalación de agentes tóxicos.

María Jesús Ortega, residente de uno de los fraccionamientos de esa zona, mencionó que todos los días se quema basura en esa área de la ciudad, lo cual ya ha hecho estragos en su salud pero debido a su insuficiencia económica, no puede costear el medicamento.

Todos los días queman la basura y nosotros estamos enfermos de asma, ahorita ando procurando un medicamento que me cuesta mil pesos ¿y de dónde agarro dinero? No tengo nadie que me dé, yo soy viuda, sólo tengo a mi hija, no tengo ayuda”, señaló.