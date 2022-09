Agua y color, una mezcla inspiradora utilizada por Jorge Ayala Fontes

HERMOSILLO, Sonora.-Con una colección de alrededor de 30 obras en la técnica de acuarela, el pintor sonorense Jorge Ayala Fontes presenta la exposición “Estelas de color” en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora (Unison).

Ingeniero civil de profesión y apasionado de la pintura desde niño, Ayala Fontes comenzó a desarrollar su habilidad como un pasatiempo hace nueve años, en los talleres libres de la Unison.

Me gusta desde que era joven, desde chamaco me gusta pintar. Durante la época en que estuve estudiando y haciendo trabajos, después de graduarme no pude ejercer este gusto que tenía y hace nueve años dejé de trabajar en las empresas y me dediqué como un hobby”, dijo.

En ese tiempo el artista aprendió varias técnicas pero se inclinó por la acuarela, pues consideró que es un estilo poco explotado y del que había pocas exposiciones.

Fotografía: Alejandro Carbajal

Esta técnica requiere una mucha precisión y para lograr obras con más detalle ha practicado y recibido clases de expertos como Patricia Guzmán, en el Museo Nacional de la Acuarela en la CDMX.

“Veía que la acuarela casi no la usan y si acaso la llegan a usar es como bocetos. (Las acuarelas) son más limpias, no tienes que usar sustancias que huelen fuerte, son semejantes a una obra de óleo o acrílico y dije: ‘Mejor me voy a dedicar a la acuarela’, y así fue”, compartió.

Su obra se compone mayormente retratos y paisajes: Se inspira en los escenarios sonorenses que ha logrado gracias a fotografías que toman él mismo y su hijo, además de los rostros de sus nietos.