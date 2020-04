Agradece apoyo de la comunidad

HERMOSILLO, Sonora.- Martín Moreno Castro, de profesión albañil y que está al cuidado de su hijo de 11 años con síndrome de Down, se mostró agradecido con la comunidad de Hermosillo al brindarle su cariño y apoyo hacia él y su pequeño José Juan.

Luego de que EL IMPARCIAL publicara las necesidades por las que él y muchos hermosillenses están pasando en esta contingencia por el Covid-19, algunas personas se le acercaron y amablemente le ofrecieron su apoyo, como así lo comentó.

“Gracias a Dios sí me ha llegado ayuda, se los agradezco mucho; me han traído comida y me han hecho algunas aportaciones, me han pedido el número de tarjeta y todo eso, estoy muy agradecido”, dijo.

E l hermosillense destacó que está muy contento, ya que personal de Bienestar Social, a raíz de la publicación, lo visitó en su domicilio situado en la colonia Puerta del

Rey y le ofreció apoyo para su hijo, como parte del programa de ayuda para personas con discapacidad.

“Yo sólo quiero dar las gracias a todos”, agregó, “gracias quienes como la gente mexicana que somos nunca dejamos de apoyarnos y nos ayudaron a nosotros”.

Si desea apoyar a Marín Moreno y su hijo, pueden comunicarse con él directamente al celular 66 24 76 55 64, ó visitarlo en su domicilio situado en Caravia número 87, sección Castilla, fraccionamiento Puerta de Rey.