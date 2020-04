Agotan medicamentos porque creen que es la cura del Covid-19

Medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades como artritis y lupus se agotaron en las farmacias, después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó en su Twitter que curaban el coronavirus, lo cual ha ocasionado que pacientes que sí la necesitan padezcan el desabasto.

Yo aún tengo hidroxicloroquina porque en enero me surtí para tres meses, pero está a punto de terminarse mi reserva y en un grupo donde estamos varias pacientes de lupus han comentado que no lo encuentran por ningún lado, cosa que me da pavor porque es el medicamento principal para controlar el lupus, es el más esencial”, expresó Dámaris Robles, paciente diagnosticada con este padecimiento desde hace más de 5 años.

Dámaris manifestó que no es normal ver desabasto en este medicamento, ya que no suele ser muy solicitado, no obstante, desde hace tres semanas empezó a faltar en todos lados y varias de sus compañeras de la agrupación Lobos Violetas Sonora, dedicada al acompañamiento de personas con lupus, han comentado desesperadas no encontrarlo.

NO HAY

En las farmacias de la ciudad los empleados confirmaron el desabasto del medicamento, ya que desde hace dos semanas, apenas surten nuevas dosis en cuestión de horas de nueva cuenta se encuentra agotado.

“Llegaron 20 piezas la semana pasada y en cuestión de horas se vendieron. Se me hace muy extraño porque no solía suceder eso, además de que se ocupa receta para poder venderla, pero llegan con ellas y se les tiene que proveer”, dijo el empleado de Farmacias Especializadas.

Algo muy parecido comentaron en otros expendedores de medicamentos, como Farmacias Benavides, Guadalajara y Similares, donde la hidroxicloroquina, también conocida como Plaquenil, por ser su nombre comercial, se vendió a la misma velocidad que los cubrebocas, gel antibacterial y vitamina C en tabletas.

El director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía para que no hicieran compras de pánico, más cuando aún no hay una investigación probada de que el medicamento funcione como cura para el coronavirus que ha paralizado al mundo entero.