Agencia alemana apoya para mejorar Hermosillo

Para que Hermosillo sea una ciudad más sustentable y con mayor movilidad se llevará a cabo un diplomado por parte de la Agencia de Cooperación Alemana para mejora de infraestructura, informó Guadalupe Peñúñuri Soto.



La titular del Instituto Municipal de Planeación indicó que el objetivo de esta actividad es capacitar a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y profesionales interesados en el tema.



Con este proyecto además de brindar mayor seguridad a peatones y ciclistas, explicó que buscará que se cuente con infraestructura verde, no sólo referente a arborización sino también el aprovechamiento de agua de lluvia.



"Estas calles también deben de ir con infraestructura verde, no solo en arborización sino que se aproveche el agua de lluvias por medio de técnicas", añadió.



Con esta formación se espera no solo a tener avance en infraestructura verde, destacó la funcionaria, sino también a que la sociedad se involucre cada vez más en obras de impacto general a la comunidad.