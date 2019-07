Agarran baldío de basurero

HERMOSILLO, Sonora.- Animales muertos, desechos del hogar, una gran cantidad de plásticos y hasta prendas de vestir es lo que hermosillenses arrojan en un predio baldío, situado en la colonia Cortijo Unison, al Norte de Hermosillo.



Habitantes cercanos al lote ubicado sobre la calle Simón Bley, casi esquina con San Nicolás, manifestaron que el problema corresponde principalmente a la ciudadanía, pues consideran que se trata de falta de concientización.



"De nada sirve que estemos exigiendo la limpieza del baldío, si nosotros mismos somos los que vamos y tiramos basura o cuanta cosa nos estorbe; no es la primera vez que está lleno, en varias ocasiones lo han limpiado y vuelven a tirar ahí.



"Y eso que hemos estado pendientes, porque antes había unas lomas de tierra, así como las que están ahorita, pero estaban pegadas a la barda y los malandros aprovechaban para brincarse, por eso es que a cada rato pedimos que lo limpien", señaló Lorenzo García.



El vecino en la Cortijo Unison explicó que son los malos olores, sobre todo de animales muertos, lo que más causa molestias entre los residentes, pero también el exceso de plásticos y residuos flamables.



"Nos preocupa mucho que haya tanto plástico porque no falta quien pase y aviente un cigarro, o un loco que prenda fuego, y entonces sí se haga una quemazón; está la barda, pero eso no impide que las llamas alcancen las casas", enfatizó.





VARIOS AFECTADOS



Pedro Avendaño, quien vive cerca, indicó que son muchos predios baldíos los que se ven afectados por el problema de basura al Norte de la ciudad y lo atribuye a la falta de conciencia en las personas.



"Es por demás, la gente no hace caso, parece que la estás retando cuando le pides que por favor no tire basura en los terrenos", añadió, "en mi casa se junta mucha basura, pero no por eso voy a venir a tirarla en la calle o afectar a los demás, me espero a que pase el carro (recolector) y punto".