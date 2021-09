Afirman que cancelar acueducto sería un atraso para Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- La cancelación del acueducto Independencia representaría un atraso para Hermosillo y revivir la rispidez que vivió durante su construcción con los habitantes del Sur del Estado, opinaron líderes de organismos empresariales.

En tanto, el presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, subrayó que paralizar esta obra es quitarle el agua a los hermosillenses, un derecho humano que se tiene.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, durante su intervención en la presentación del Plan de Justicia en Vícam Pueblo, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que cancelara la operación de la obra y que aplicarasanciones a quienes violaron la ley para su construcción.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Hermosillo, Ario Bojórquez Egurrola, subrayó que la petición realizada por Cárdenas Solórzano está fuera de contexto.

“Con todo respeto ya pasaron los mejores días de don Cuauhtémoc, es un tema que los sonorenses debemos ir dejando de lado porque mucho nos costó...”, apuntó.

Expertos en la materia, dijo, ya comprobaron que el agua que se sustrae en esa cuenca para satisfacer parte de las necesidades de agua que tiene la capital, no afecta en lo más mínimo al Valle del Yaqui.

Creo que ya fue suficiente para que venga una persona del Sur otra vez a ponernos en rispidez a los sonorenses, no lo veo bien, sería un atraso tremendo si aún con el agua del Acueducto tenemos problemas, no de falta de agua, pero no hallamos cómo distribuirla, falta un acueducto del ramal Norte para llevar esa agua al resto de la ciudad, en eso es en lo que debemos estar pensando ahorita para detonar la economía”, consideró.