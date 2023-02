Afectados por incendio en colonia Amapolas solicitan ayuda de la comunidad

HERMOSILLO, Sonora.- Un incendio ocasionado por un cortocircuito arrasó con dos viviendas en la colonia Amapolas y dejó en cenizas las pertenencias de dos familias.

Cinthia Maribel García Bejarano, de 35 años, comentó que ayer cerca de las 16:00 horas ocurrió el siniestro en su casa de material de cartón debido a un corto circuito y está ubicada en la colonia Amapola.

Estamos conectados con cablecitos, y la parrilla eléctrica porque no cuento con gas ni estufa, pero contaba con parrilla eléctrica y esa fue lo que creo que causó la lumbre”, expuso.

Ella realizaba recolección de plástico y fierros cuando subió su mirada y se percató del humo que salía de su domicilio.

Ahorita como quiera vamos a salir adelante, pero si necesitamos ropa, cobija, y despensa porque sí va hacer frío”, señaló. Miguel Ángel Salas León, de 50 años, el segundo afectado, indicó que él estaba al interior de su casa cuando escuchó los gritos de su esposa que le pidió que saliera porque se quemaba.

“Mi esposa fue la que me sacó, yo quería sacar cosas y no pude sacar nada. Yo estaba adentro, mi esposa había salido y no sé de milagro ella se devolvió y fue la que avisó que se estaba prendiendo la casa mía por atrás”, dijo.

Solicitan ayuda de la comunidad

El afectado indicó que este incendio los dejó sin nada y espera obtener ayuda de la comunidad.

Poco teníamos no, pero todo se prendió, no quedó nada, teníamos lo que es camas, trasteros, televisión, todo eso ropero. Nosotros agradeceríamos una ayuda de la gente porque en realidad no nos quedó nada, ni ropa, ni cobija”, expuso.

Al lugar llegaron elementos de Bomberos de Hermosillo quienes sofocaron el fuego y auxiliaron a las personas.

Cualquier apoyo que quiera compartir puede comunicarse al 6623716869, los afectados necesitan desde ropa, comida, cobijas, barrotes y láminas para construir sus viviendas.

