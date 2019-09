Afectados por explosión claman por apoyo

HERMOSILLO, Sonora.- "Entendemos que cada quien se tiene que hacer responsable de lo que sucedió, pero debería de haber una dependencia que apoye a las familias en una tragedia como esta", expresó Irma Zúñiga, propietaria de una de las vivienda que se derrumbó con la explosión, en la colonia Los Jardines.



A las 04:30 horas del jueves pasado, un acumulamiento de gas derivado posiblemente por las instalaciones averiadas de una de las viviendas de las calles Sebastián Lerdo de Tejada y López del Castillo, provocó la muerte de dos mujeres, tres personas resultaron lesionadas y dos viviendas contiguas quedaron inhabitables.



"Se quedó uno sin nada, pero debería de haber alguna dependencia que se hace en estas situaciones, porque el señor de la otra casa, pues son personas mayores, de 70 años, de qué manera podrían construir otra vivienda.



"Ahorita el señor está en el hospital y se quedó completamente en la calle. Pues nosotros no tenemos acceso tampoco y la necesidad está, de una vivienda, pero por lo menos nosotros podríamos rentar por mientras, pero ellos no", expresó.



No tienen a dónde ir



Fabián Manuel Ríos, quien se encontraba durmiendo en la casa de sus abuelos Manuel, de 72 años de edad y María Auxiliadora, de 71, reveló que aunque a su familiar se encuentra estable, presentó heridas graves como perforación de pulmón, algunas fracturas y golpes, y no tienen a dónde ir.



"Los puros vecinos nos han apoyado con poquitas cosas, ahorita mi abuelita se quedó con una tía, mi prima aquí con una vecina y yo pues… no sé que vamos a hacer, no tenemos a dónde ir", exclamó.



Si desea apoyar a las familias afectadas por la explosión del jueves pasado, puede comunicarse directamente con Irma Zúñiga al teléfono celular número 6621464612 y con Fabián Ríos al 6622068820, otro de los perjudicados.

Reparan daños en planteles educativos



El próximo martes reanudarán clases alumnos de la primaria Zoila Reina de Palafox y el jardín de niños Zix Quisil, de la colonia Los Jardines, donde una explosión en una casa vecina provocó daños en vidrios y ventanas.



El secretario de Educación, José Víctor Guerrero, dijoque el accidente provocó daños, entre ellos en estos planteles.



"Por protección y prevención decidimos suspender clases ayer (jueves) y este día (viernes) para revisión de Protección Civil, preliminarmente nos dice que no hay daños estructurales, pero necesitamos estar seguros de eso y hacer acciones de limpieza y reposición de cristales", dijo.



Además de vidrios quebrados, los aires acondicionados se movieron ligeramente, por lo que también revisarían estas áreas para descartar un riesgo y reanudar clases después del asueto.

Propietarios se harán responsables de sus gastos: PC



Santa Aguilar Castillo, coordinadora municipal de Protección Civil informó que los inspectores ya evaluaron el lugar e hicieron la constancia de daños para ver si alguna de las casas cuenta con algún seguro, ya que de lo contrario los gastos corren por la cuenta de los propietarios.



"Lo que pasa es que todas las casas habitación están expuestas a un accidente y lo último que hubiéramos querido es perder vidas humanas, por eso es muy conveniente asegurar las casas", apuntó.



Aguilarcomentó que el programa que ofrecía un seguro de casa habitación por daños o inundación al pagar a tiempo el predial, ya no está en funcionamiento, pero posiblemente en un futuro podría ponerse en marcha nuevamente.