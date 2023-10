Advierten no usar uniformes reales de policía como disfraz de Halloween: Hermosillo

HERMOSILLO.- Cualquier persona que utilice un uniforme real de Policía para disfrazarse durante las festividades de Halloween será presentada ante el Ministerio Público y sancionada, advirtió el comisario jefe de Seguridad Pública Municipal.

Jesús Alonso Durón Montaño aclaró que, aunque no hay una restricción para que los jóvenes hagan uso de un personaje en específico, sí tienen que tomar en cuenta que no se puede usar un uniforme oficial de Policía ni de ninguna corporación si no se es servidor público.

No puedo señalar qué no lo prohíbe; inclusive, los venden (los uniformes) en redes sociales, pero siempre y cuando no sea un uniforme de la Policía, que tenga sus sectores, que tenga placas.

Una persona que sea uniformada, no vamos a hablar de disfraz, sí puede ser detenida y presentada”, aseveró.

El comisario indicó que pudiera haber personas que también usen disfraces y lleven como accesorio algún tipo de arma que confunda a la ciudadanía y causen una alerta o temor, corren el riesgo que los reporten al 911.

Aclaró que portar una réplica de arma de fuego o arma blanca, también es delito, ya que a muchos asaltantes se les han descubierto este tipo de objetos y se les ha turnado ante la autoridad correspondiente, por tal motivo, es mejor evitar este tipo de disfraces.

Si a nosotros se nos reporta, en determinado lugar, una persona con arma de fuego, eso es lo que genera a nosotros ese riesgo y vamos a tomar todas las medidas posibles para atender un reporte de una persona armada.