Adriana empieza a hacer manualidades como hobby; ahora hasta las vende

HERMOSILLO, Sonora.- La madre de familia acudió un día a adquirir algunas prendas, relató, y por casualidad ese día estaban abiertas las inscripciones para ingresar a los cursos de tejido, costura y manualidades.

"Pregunté y me dijeron que se iba a iniciar el curso y la maestra me dijo que podía venir, ahora ya llevo cuatro meses con ella y me enseñaron a elaborar atrapasueños, casitas de madera, tejido y otras diferentes cosas", comentó.

Uno de los trabajos que más le ha gustado a Adriana es un marco redondo con un árbol que personalizó y cada uno de los elementos significa lo que ha sido, y es, su familia.

"El árbol son mis papás, también simbolizo a mis hermanos y a mis sobrinos, el nido y los huevos dentro son mis hijas y ahí el pájaro que los vigila soy yo y más allá está también mi pareja", explicó.

¡Y LOS VENDE!

La vecina de la colonia La Cholla manifestó que en seis horas realizó esta obra, así como bolsas, bufandas, muñecas, pantuflas y otros artículos que aprendió hacer en este curso que tuvo una duración de dos meses.

"Ahora hago para vender, he hecho varias cosas y algunas las vendo dependiendo de los materiales, ya que cobramos según la creatividad y el trabajo que nos tome hacerlos", dijo.

Sonia Álvarez Amaya, directora del Banco de Ropa, manifestó que así como Adriana, 16 personas más se graduaron de los diversos cursos que ofrece la organización a personas en situación vulnerable.

"Este curso es para personas que están con vulnerabilidad económica, debemos de buscar de apoyar o fortalecer la economía de las personas que se encuentran en esta situación. Para nosotrso es importante aportar un poco más, no solo ser una institución de asistencia social, también poder capacitar para que tengan sustebtabilidad económica", agregó.

Álvarez Amaya puntualizó que además de los cursos de costura y tejido, así como el de manualidades prontó se anunciará un taller de bisutería, el cual será impartido en las colonias.