"Adopta" a perros y gatos de la calle

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace siete años que Eduardo Espinoza ayuda a los perros y gatos de la calle, pues deja recipientes con agua alrededor de su casa.



Todo comenzó cuando vio que en su colonia, Los Naranjos, vio a muchos animales en la calle, con dueños, pero vagando por toda la zona y al darse cuenta que en ocasiones no bebían agua ni comían, decidió hacer algo por ellos.



Eduardo Espinoza con ayuda de algunos familiares, cortaron botellas de refresco a lo largo las amarraron al cerco y las llenaron con agua.



"Esto no nos cuesta nada a nadie, de hecho otros vecinos han hecho lo mismo; yo y mi hermana comenzamos con esto porque veíamos a muchos perros sufriendo por agua y más en temporada

de calor.



"Esto no es sólo hacerlo por hacer, sino porque los animalitos nos necesitan y con un poco de nuestro esfuerzo podemos lograr muchas cosas y una de ellas es ayudarlos, más en esta temporada que hace tanto calor", expuso.



TODO EL AÑO



Pero no sólo en esta época del año los ayuda, sino que Eduardo Espinoza está al pendiente de los perros de la calle todo el año.



"La banqueta siempre la van a encontrar con croquetas", expresó, "los perros ya saben que aquí le brindamos agua y alimento, ellos ya saben que aquí siempre tendremos algo para ellos y por eso vienen".Eduardo Espinoza, quien vive sobre la calle Valencia, esquina con bulevar Los Naranjos, espera que con el granito de arena que aporta, las cosas mejoren para los animales que están en la calle.