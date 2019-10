Acusa Isssteson que les robaron medicamento contra el cáncer en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.-Autoridades del Isssteson presentaron una denuncia por la sustracción sin autorización de 103 cajas de Acetato de Goserelina con un valor de 384 mil 211 pesos con 63 centavos, del Almacén General de Medicamentos del Instituto, ubicado en José María Mendoza, entre Gándara y Arizona, en la colonia Balderrama.

El director general de la Institución, Pedro Ángel Contreras López, informó que dicha denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora.

Contreras López lamentó lo sucedido, ya que dijo, va en prejuicio no solamente del Isssteson, sino de los derechohabientes que padecen una enfermedad complicada y requieren del medicamento.

Son 103 cajas de Zoladex de 10.8 mg, cada una contiene una inyección, mismas que desaparecieron físicamente del Almacén General, por lo que hemos solicitado una investigación a fondo y su esclarecimiento", señaló el titular del Isssteson.

Detalló que en el inventario trimestral realizado el pasado 30 de junio se detectó el faltante de 18 piezas, situación que se pensó de un error humano y que dichas cajas aparecerían en alguna farmacia por quizá enviarse equivocadamente.

"Sin embargo no fue así; el 20 de septiembre pasado recibimos 150 piezas de Zoladex y el sistema nos arrojó que en existencia contábamos con 78 piezas, pero en realidad, en lo físico no tenía una sola, así que ya no eran 18, habían desaparecido otras 60 cajas", explicó Contreras López.

Informó que se inició una investigación interna de lo que podría estar sucediendo, y seis días después de recibidas 150 piezas del medicamento, el 26 de septiembre del año en curso, se registró un nuevo faltante de 25 piezas, sumando en total 103 cajas extraviadas.

"De inmediato reunimos toda la información, levantamos una querella para que se investigue y se dé con quien o quienes resulten responsables de este lamentable suceso", expresó el director general del Isssteson.

Contreras López reiteró que no se permitirán este tipo de hechos y se seguirá investigando hasta llegar a las últimas consecuencias.