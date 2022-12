Accidente en carretera Hermosillo-Guaymas: “El tráiler se empezó a incendiar primero y después el camión”, pasajera

HERMOSILLO, Sonora.- Angustia y desesperación vivieron los pasajeros del camión que fue impactado por un tráiler en la carretera Hermosillo-Guaymas, pues quedaron atrapados después del choque que provocó que la unidad se incendiara.

Ana María Alcaraz, de 38 años de edad, quien se dirigía desde Hermosillo a Ciudad Obregón en compañía de su familia, comentó que después de que recibieran el impacto, la situación se complicó bastante, pues vio cómo volaban las maletas, los asientos y algunas personas.

“Fue un golpe muy feo, mucho ruido y el camión salió volando, asientos, mochilas, todo y lo que hice, fue abrazar a mi hijo. El tráiler se empezó a incendiar primero y después el camión”, recordó.

Como pudieron, los 45 pasajeros lograron salir del camión, ya que quedaron atrapados y tuvieron que quebrar las ventanas y escapar del fuego que se estaba propagando poco a poco.

DEJAN 2 MUERTOS ACCIDENTES EN LA CARRETERA HERMOSILLO-GUAYMAS

Un saldo de dos muertos y al menos doce personas lesionadas dejaron como resultado dos accidentes automovilísticos ocurridos ayer sobre la carretera Hermosillo-Guaymas, registrados en un lapso de aproximadamente seis horas.

El primer accidente fue un choque por alcance que sucedió alrededor de las 09:30 horas, entre un tráiler y un autobús de pasajeros de la línea Mayitos en el que viajaban 45 personas, de las cuales resultaron con lesiones cuatro menores y ocho adultos, luego de que ambas unidades se incendiaran.

De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos de Hermosillo, tras una búsqueda exhaustiva en el lugar del accidente, fueron encontrados los restos de una persona, en el interior de la cabina del tráiler y se presume que pudiera ser el conductor, ya que no se tenía conocimiento de su paradero.

En cuanto a las personas lesionadas, la Secretaría de Salud informó en un comunicado que uno de los menores de edad era una niña de tres meses de nacida, cuyo estado de salud se consideraba grave, pues presentó traumatismo craneoencefálico severo y contusión pulmonar.

MUERE AGENTE ESTATAL

Un segundo accidente sobre la carretera México 15, ocurrió alrededor de las 15:00 horas, a la altura del kilómetro 202, en los carriles de Sur a Norte, donde una oficial de la Policía Estatal perdió la vida.

La información la dio a conocer la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, quien expresó sus condolencias a la familia de la víctima, identificada como Ariana Abigail Chávez Alatriz.

Los pasajeros que abordaban el autobús que fue chocado por un tráiler, en la carretera Hermosillo-Guaymas y que culminó en un fallecido, y en al menos doce personas lesionadas, se dijeron afortunados de salir con vida del accidente y que fue un milagro.

De acuerdo a los datos recabados en el lugar, el accidente se registró alrededor de las 09:30 horas de este viernes, a la altura del kilómetro 207 de la carretera México 15, en el tramo Hermosillo-Guaymas.

Personas que se encontraban en el sitio y que resultaron con lesiones, comentaron que viajaban a bordo de un autobús de la línea Mayitos, el cual se dirigía al Sur del Estado, pero a poco más de 40 kilómetros de Hermosillo se quedó varado por una falla mecánica.

Tras un rato de espera, el conductor de un tráiler que circulaba de Norte a Sur, aparentemente perdió el control del vehículo y chocó por alcance con la parte posterior del camión, lo que provocó que este se internara varios metros hacia el área despoblada.

“El camión tuvo fallas, estábamos varados y el tráiler nos embistió por detrás. Desde que salimos de Hermosillo, el camión olía como a quemado, pero en realidad no sabemos qué pasó porque el chofer sacó unos galones de agua y no nos dijo nada.

“Duramos como unos 20 minutos varados y en eso llegó el tráiler y nos pegó por atrás”, relató Ana María Alcaraz, de 38 años de edad, quien se dirigía desde Hermosillo a Ciudad Obregón en compañía de su familia.

La mujer que presentaba un fuerte dolor en sus piernas recordó que el momento del impacto será difícil de olvidar, ya que fue inesperado y vio sólo cómo volaban las cosas, incluyendo el camión.

“Fue un golpe muy feo, mucho ruido y el camión salió volando, y asientos, mochilas, todo y lo que hice fue abrazar a mi hijo. El tráiler se empezó a incendiar primero y después el camión”, dijo.

La angustia se incrementó cuando vio todo a su alrededor y lo único que veía eran personas gritando, algunas llorando de dolor y otras intentando salir del camión, ya que comenzó a incendiarse y prácticamente quedaron atrapados dentro.

“En cuando el tráiler nos dio se empezó a incendiar el pasto y queriendo salir, atrapados como estábamos, empezamos a salir por las ventanas. En realidad cuando sentí el golpe y el ruido, pensé que había explotado el camión”, añadió.

A seis horas después de que se registrara el choque entre el tráiler y el autobús de pasajeros y una persona muriera calcinada, una agente de la Policía Estatal falleció al participar en un accidente automovilístico ocurrido a cinco kilómetros del lugar.

En su cuenta de Twitter, María Dolores del Río, secretaria de Seguridad en Sonora, expresó sus condolencias a la familia de la oficial Ariana Abigail Chávez Alatriz, quien falleció en una volcadura que se registró a la altura del kilómetro 202, de la carretera federal México 15.

“Con dolor lamentamos el sentido fallecimiento de la honorable, valiente y siempre leal, agente de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Ariana Abigail Chávez Alatriz, víctima de un accidente automovilístico.

“Abrazamos a su familia, amigos y compañeros de la corporación, elevando oración por su descanso eterno”, indica la publicación.

Las personas comenzaron a desesperar, destacó, y comenzaron a sacar un marro para abrir las ventanas, fue así como lograron escapar de lo que consideran fue una pesadilla en la vida real.

UNA BEBÉ LESIONADA

La Secretaría de Salud del Estado informó en un comunicado que de las doce personas que fueron trasladadas a un hospital de Hermosillo porque presentaban lesiones consideradas como graves, se encontraban cuatro menores de edad y uno de ellos era una niña de tres meses de nacida.

La pequeña presentó traumatismo craneoencefálico severo y contusión pulmonar, por lo que fue trasladada al HIES para recibir atención médica especializada.

Ana María Alcaraz aseguró que la niña “voló” varios metros hacia delante al momento del impacto, pues fue encontrada a varias filas de asientos de donde se encontraba su mamá.

“Gritábamos desesperados porque los asientos salieron volando y estábamos atrapados. Una bebé que venía atrás, salió volando también y no la hallaban, y no sé quién la sacó por allá, adelante. Era una bebita de brazos y se la trajeron a la mamá que estaba no sé dónde”, apuntó.

“FUE UN MILAGRO”

Francisco Duarte Terán, fue otro de los 45 pasajeros que logró salir con vida del accidente en la carretera Hermosillo-Guaymas, quien considera que están vivos de puro milagro, ya que el accidente fue bastante fuerte.

Platicó que se dirigía hacia el Campo 16 de Ciudad Obregón, para pasar las festividades de Navidad con su familia, luego de trabajar arduamente para poderles llevar sus obsequios y dinero para preparar una buena cena, y aunque lo perdió todo, agradece estar con vida.

“Lo perdí todo, llevaba 10 mil pesos en la maleta para pasarla con la familia, llevaba mi teléfono y también lo perdí. Voy a pasarla con mi hermano, con mi mamá, pero fue un milagro que saliéramos vivos todos porque el tráiler venía con todo y le pegó al autobús”, externó.

El hombre aseguró que será muy difícil poder borrar de la mente lo que sucedió, ya que todo pasó muy rápido y en pocos segundos les cambió la vida por completo a todos, y lo único que espera es aprovechar la oportunidad que le brinda la vida.

“Lo que podemos hacer es agradecerle a Dios de que salimos vivos y por este milagro porque tenemos que aprovechar esta segunda oportunidad que nos da, en estos tiempos de Navidad y que perdimos lo material, pero al menos podré volver a mi madre”, finalizó.

Filas de más de 9 kilómetros se formaron en la carretera Hermosillo-Guaymas debido al accidente entre un tráiler y un camión de pasajeros.

CAOS VIAL EN LA CARRETERA

Tras el accidente en el kilómetro 207 de la carretera federal México 15, uno de los vehículos involucrados quedó sobre los carriles de circulación y durante más de una hora estuvo en llamas, lo que ocasionó que el tránsito quedara afectado por varias horas.

Filas de vehículos de hasta 10 kilómetros de longitud se pudieron observar, quienes quedaron varados en ambos carriles de circulación mientras esperaban a que las autoridades lograran controlar la situación y activar la vialidad.

Bomberos de Hermosillo, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional y Sedena, fueron las corporaciones que participaron en la atención del accidente, y se utilizaron varias unidades, tanto ambulancias de Cruz Roja y Capufe, como unidades extintoras y pipas de Bomberos.

Hasta dos horas de espera tuvieron que soportar los viajeros, pues el camino estaba deshabilitado porque el fuego no cesaba y el viento provocó que las llamas se extendieran hacia la maleza y se vieran afectadas varios metros a la redonda en la parte del monte.

Francisco Javier Ramírez, subcomandante de Bomberos de Hermosillo, reveló que para la atención del reporte participaron 17 elementos pertenecientes a las estaciones Sur y Centro, y se usaron dos unidades extintoras, tres cisternas, un camión de rescate pesado y dos pick ups.