Academia colabora con Salud en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- La academia colabora con la Secretaría de Salud en Sonora y por ello instituciones como la Unison, CIAD y Cibnor pusieron a su disposición sus equipos y personal para ampliar la capacidad de respuesta en la entidad, aseguró ayer Gerardo Álvarez Hernández.



El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud aseguró que no están a la espera de lo que pueda hacer la Federación, sino que también buscan colaboraciones en beneficio de los sonorenses.



“La Unison, el CIAD y el Cibnor ponen a su disposición sus equipos, su personal para que ampliemos la capacidad de respuesta del estado de Sonora”.



“Hoy para este día (ayer) tenemos reactivo y el laboratorio está trabajando”, aseveró Álvarez Hernández.



“No estamos solamente esperando a que la Federación apoye”, indicó, “aquí estamos trabajando, aquí las academias están dispuestas a apoyarnos”.



Ayer se confirmó el quinto caso de Covid-19 en una mujer de 45 años, originaria de Ciudad Obregón, quien es estilista y viajó el 11 de marzo a Madrid, España, así como a Dubai, Emiratos Árabes Unidos; cuatro días después regresó a Cajeme, en un vuelo con conexión en Tijuana, anunció en conferencia de prensa ayer el secretario de Salud, Enrique Clausen.



A TOMAR MEDIDAS



Es importante entender que en Sonora se transita con rapidez a la fase 2, advirtió Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud.



“Es más la probabilidad de infectados si estamos a metro y medio y más de dos horas en contacto estrecho”, explicó, “cuando volvamos a casa hay que lavarnos las manos”.



“Es conveniente que la gente que por necesidad esté saliendo a trabajar esté usando un cubrebocas al regresar a su hogar”, recomendó.



Es importante, añadió, extremar las medidas higiénicas, el distanciamiento de los seres queridos no besos, no abrazos, pues la cercanía facilita la transmisión del virus.



“El cambio de ropa sí (puede hacerse si se desea), el virus puede sobrevivir en una superficie, pero no en la ropa ni en los zapatos”, aclaró.



“No sería necesario (cambiarse de ropa al llegar a casa), pero tampoco es una medida que sobre”, mencionó.



REUNIONES CON SECTORES



El secretario de Salud en el Estado informó que desde el miércoles de la semana pasada, jueves, viernes, sábado, domingo y todo el día de ayer han platicado y respondido todas las dudas que ha tenido el sector productivo.



Enrique Clausen dijo que se ha informado a los diversos sectores qué medidas son las apropiadas.



“Si los hospitales de Italia están totalmente saturados estamos sensibilizando a los patrones de la capacidad hospitalaria y de los probables escenarios, en este caso del Gobierno federal y el Insabi te habla de un porcentaje de ataque de 1.2% y estamos trabajando nosotros con escenarios de hasta 1% de probables contagios, hasta un 3%, que pudieran sufrir los sonorenses”, dijo.



“Por eso las pláticas”, añadió, “con el tema de que la mejor medida para mitigar esto es quédate en tu casa”.



SONORA EN FASE 1, AÚN



La fase dos implica que ya no solamente hay casos importados, sino que ya hay entre personas que no salieron del País, o incluso de su ciudad, el virus empieza a transmitirse localmente, eso es la fase dos, en términos epidemiológicos, destacó Álvarez Hernández.



“Esa fase dos supone que habrá cientos de casos en diferentes lugares del País, eso es en términos de la curva epidémica”, comentó.



“Entre más casos haya la posibilidad de transmitirse entre las personas es mucho mayor este virus ha demostrado una gran capacidad de contagio”, alertó.



“En esta fase dos es posible que sean más estrictas las medidas”, indicó, “para que los sujetos y sus contactos permanezcan en sus casas”.