Abuelito pide suban su foto a redes para vender productos regionales

HERMOSILLO.- Con una sonrisa y siempre dando las buenas tardes Don Sergio Valencia Olivarría, de 65 años de edad, ofrece los productos regionales que trae de Ures a quienes visitan una plaza comercial ubicada por el bulevar Rodríguez.

“Hay días buenos y hay días que no tanto, pero sale para comer, yo siempre estoy aquí en esta banquita, desde chamaco me he dedicado a la venta de coricos, nopales, salsa de chiltepín, tortillas, de todo lo que se hace en mi pueblo”, señala.

Directo desde la colonia el Sahuaro llega a las 16:00 horas a su punto de venta para iniciar la jornada, en la que pone su mejor empeño en lograr vender la mayor cantidad posible, porque con eso paga las cuentas de su hogar.

Por esta razón pidió a unos clientes que subieran su imagen a redes sociales, para que le ayudaran a promocionar sus artículos.

“Mi señora me ayuda haciendo tortillas y también vendiendo, hay que salir delante de alguna forma, a mis hijos les di lo que pude y ellos hicieron su vida y me frecuentan, pero yo siempre he trabajado y mientras pueda aquí voy a seguir”, expresa orgulloso.

DIRECTO DE URES

Los productos son elaborados por parientes de don Sergio en el municipio de Ures, por lo que viaja tres días a la semana para traerlos.

No tiene teléfono, pero mencionó que siempre está en la banca de una pizzería de la Plaza Bulevar, que se ubica en bulevar Rodríguez y Aguascalientes, casi frente a la Arena Sonora.