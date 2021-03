Abuelita vende dulces para completar pago de medicinas

HERMOSILLO.- En un carrito de supermercado Gloria Domínguez Loeza traslada dulces, frituras, helados, ropa y una mesa para instalar la venta que diariamente pone por las tardes, en la colonia Urbi Villa del Prado.

Gloria, de 54 años de edad, coloca su puesto en la calle Haciendas del Sur y Retorno Osuna a una cuadra de su hogar, ya que está lastimada de la rodilla y no puede moverse mucho, padece del corazón y tiene diabetes, pero todos los días sale a trabajar para poder comprar sus medicamentos.

Hace 4 años llegué de Acapulco, acá estoy con mi hijo, él me ayuda, pero a mí me gusta tener mi dinerito, por eso hago las frituras, los hielitos de sabores y me pongo a vender, la gente ya me conoce y me viene a comprar, con las ganancias me acompleto para las medicinas”, indicó Domínguez Loeza.

La abuelita Gloria no ha dejado de trabajar en toda la pandemia, pues es una mujer muy activa, que desde niña ha trabajado como comerciante y es algo que ella desempeña con mucha satisfacción.

“Me mantengo ocupada, eso me hace sentir más movible, más activa”, expuso la abuelita de seis nietos, “me ocupo y no me preocupo, niños y adultos vienen a comprar mis productos , yo llego a las 3 de la tarde y me voy a las 7 u 8 de la noche”.