Abuelita poeta sueña con ver publicados sus poemas

HERMOSILLO.- Con la mejor actitud, siempre sonriente y amable Alejandrina Fernández López, de 72 años, ha enfrentado los problemas económicos en su hogar, en la colonia Sol Aguilar.

Desde hace 3 años la mujer de la tercera edad vive sola, al separarse de su esposo y no tener hijos, su única entrada económica era la ayuda del gobierno la cual no recibe desde hace un año por un problema de su CURP.

He estado sosteniendo por la gracia de Dios y la caridad de las personas que me brindan algo, el Banco de Alimentos también me ha ayudado, tengo buenas vecinas pero me quedé sola, mi situación es precaria no solo en lo económico también en lo moral, porque pienso que mis familiares pudieran visitarme más seguido pero por la lejanía y los afanes pues no pueden”, expresó Alejandrina.