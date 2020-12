Abuelita emprendedora hace ropa para mascotas

HERMOSILLO.- Desde los 14 años la señora Armida Trujillo Castro se ha dedicado a la costura, pero ahora a sus 79 años empezó un pequeño negocio de venta de ropa para mascotas que ella misma confecciona.

Apoyada por sus nietas la señora Mila, como es conocida, empezó el año pasado a realizar abriguitos para perros, los subieron a redes sociales y empezaron a recibir pedidos.

“El año pasado le dije a mis nietas: ¿Y si hacemos ropita para perros, a lo mejor sí se venden?, y me trajeron telas y empecé a hacer y me empezaron a pedir”, platicó.

Desde los 14 años coso, hago sabanitas para bebé, vestiditos, yo sola aprendí a tejer a bordar, nunca me ha gustado estar de oquis. Este año he tenido más pedidos que el año pasado”.



EN REDES SOCIALES

Sus nietas crearon una página de Facebook y así se dio a conocer, pero el frío se fue y dejó el negocio unos meses.

Apenas hace unas semanas retomó la confección de ropita y ha tenido más pedidos que el año pasado, para perros, en su mayoría, pero ha vestido hasta un cerdito.

TERAPIA

Durante la contingencia sanitaria la señora Mila se deprimió mucho, comentó, sobre todo por no poder salir de su casa, por lo que ahora retomar esta actividad además de darle un dinero extra, también se ha convertido en su terapia ocupacional.

“Desde marzo me puse muy mal, yo casi no salgo nomas a mandados, pero me hacía falta salir al mandado, a las tortillas, me hacía falta caminar y me sentí muy mal, pero gracias a Dios me traté y ya estoy saliendo”, compartió.

Además de coser ropa para mascotas también realiza sábanas para bebé y otras prendas, le gusta tejer y bordar.

Apoyada de sus nietas creó su página de Facebook y ahí recibe pedidos de ropa para mascotas de todas las tallas, también cuenta con algunas prendas ya hechas para quien desee comprarle alguna.