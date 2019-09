Abrirán centro de acopio para damnificados por "Lorena"

HERMOSILLO, Sonora.- Para apoyar a los damnificados por la depresión tropical "Lorena" se abrirá un centro de acopio de forma permanente por parte del DIF Municipal, señaló Bernardeth Ruiz Romero.



Se recibirán alimentos no perecederos, colchonetas, cobijas, pilas, ropa, así como también artículos de higiene personal y sanitarios, explicó la titular de la dependencia.



"Vamos a recibir apoyos que los ciudadanos quieran enviar como colchones, colchonetas, despensas, lámina. Con todo lo que puedan necesitar las familias que fueron afectadas", comentó.



En los siguientes días continuarán las visitas al área de Bahia de Kino, destacó la funcionaria, donde se tuvo una mayor afectación ya que alrededor de 11 viviendas se inundaron a causa de los encharcamientos y son las familias que tienen en su albergue.

"Uno de los albergues es la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF y vamos a estar repartiendo comida, en donde también es un centro de acopio, además de que las personas van a atenderse en materia de salir", dijo.La directora de DIF Municipal agregó que el horario de atención para recibir los donativos será de 08:00 a 14:00 horas, pero quienes no lleguen en el horario establecido una persona podrá recibir los artículos.Las oficinas están ubicadas en general Yáñez esquina con avenida Gustavo Hodgers Rico en la colonia Modelo, puntualizó.El jefe de Inspectores de la Unidad Municipal de Protección Civil señaló que debido a que el fenómeno meteorológico se degradó al momento de tocar tierra no se tuvieron graves afectaciones, más que inundaciones en las colonias Fuente de Diana, Casa Blanca y Loma Linda en Bahía de Kino."Se trabajó de manera preventiva estableciendo el Comité Operativo de Emergencia y atendiendo las necesidades que surgieran, ahora estamos en el recuento de los daños", dijo, "en algunas casas y en las afectaciones de vialidades que tenían estancamiento de agua".Robles Jáuregui indicó que en algunas comunidades rurales como Tastiota, Poblado Miguel Alemán, El Cardonal y Zamora hubo acumulamiento de agua, así como en los accesos a Kino Viejo."Otro tema que atendimos fue la venida de agua del Río San Miguel donde trabajamos con Seguridad Pública y se acordonó el área, ya que hay mucha gente que va a observar el agua y acampan, estuvimos al pendiente para que alguien sufriera una situación de riesgo", dijo.A pesar de que se anunció que el ciclón llegaría con fuerza a Hermosillo, al bajar la intensidad, explicó que no se presentaron los pronósticos que se habían indicado con días de anticipación.El funcionario agregó que hubo un rescate de dos jóvenes que ingresaron al mar pero fueron rescatados a la brevedad para evitar una tragedia, así como también se suspendió la actividad del muelle de forma temporal.José Eufemio Carrillo Atondo, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) añadió que a los puntos afectados se utilizaron retroescavadoras para apoyar a Agua de Hermosillo en las acciones de bombeo."Trabajamos en puntos bajos que no tienen salida, por lo tanto se tiene que bombear el agua, están participando tres bombas y tres retroescavadora y se busca la salida del agua, mientras que en los próximos días llegarán dos motoconformadoras y cuatro dompes para trabajar en las vialidades afectadas", manifestó.El funcionario puntualizó que una vez que sea retirada el agua se trabajará para mejorar las vialidades en la zona rural, mientras que en el área urbana se retomará el porgrama de bacheo en toda la ciudad.