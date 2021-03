"Abres las piernas o las cierras": Genera polémica comentario de Célida López sobre el aborto

HERMOSILLO, Sonora.- Polémica en redes sociales generó un comentario hecho por la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, respecto al aborto.



En un breve clip difundido a través de Twitter, se escucha a la alcaldesa expresarse al respecto en una reunión nocturna en lo que parece ser un restaurante. Ella está al frente con un micrófono dirigiéndose a los presentes.

“Abres las piernas o las cierras, estás tomando absoluto control de tu cuerpo ¿no?, de verdad es que hay que decidir sobre nuestro cuerpo, yo las escucho y digo ¿y estas taradas? No es posible que digan eso, pues si eres la que tú tomas la decisión”.



“Y luego quieren andar abortando pues ¿no? con el trapo verde a todo motor, muy mal”, afirma en la reunión, “es la parte de la crisis que estamos viviendo”.

Afirma que ella es una feminista que siempre ha estado trabajando defendiendo a las mujeres, pero de igual.

“Mi lucha no es contra los hombres, mi lucha es contra mí, contra mí misma”, añade, “tengo que vencer mis miedos, mis frustraciones, no es fácil tengo cuatro hijos, yo por mí, yo tuviera más”.

Sobre los comentarios de la Presidenta Municipal se han generado diversas opiniones en redes: “No no no, cero empatía y cero información de su parte. Son temas demasiado delicados y que merecen ser analizados y estudiados antes de estar hablando, al menos como una persona ‘líder’”, expresa en su cuenta de Twitter @_issa_mood.

También Laura Nydia Yánez en Twitter comenta: “Por cierto, la incoherencia más grande es llamarse feminista y posteriormente llamar taradas a las mujeres solo porque no comparten su punto de vista”.

Eduardo G señala: “Deben respetar la postura de las personas, no creo que esté mal que una persona piense que abortar no es bueno ni q otra crea q es lo mejor. Pero definitivamente la prevención es realmente lo que sirve: Preservativos, coito interrumpido, pastillas anticonceptiva. Responsabilidad”.