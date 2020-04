Abren 18 negocios del Mercado

HERMOSILLO, Sonora.- Un total de 18 de los 45 comercios que forman parte del Mercado Municipal permanecerán abiertos durante la contingencia al ser negocios esenciales, informó Migdelina Castillo Moreno.



La líder del Patronato de Locatarios del Mercado Municipal indicó que esto fue por un acuerdo entre los mismos , ya que ellos quedaron en abrir de nuevo el 6 de abril.



“La mayoría había decidido por cerrar en un periodo de 15 días, ya que el Mercado Municipal es un punto de mucha afluencia de personas y gente de fuera también”, comentó.



Alrededor de ocho carnicerías, tres puntos de venta de verduras, detalló, así como abarrotes, expendio de pollo y otros comercios permanecerán abiertos.



DOCE NO ESENCIALES



Castillo Moreno explicó que los doce negocios exteriores del Mercado no son esenciales las autoridades estatales pidieron el cierre de estos.



“Alrededor de unos 30 negocios no se van a abrir al público. Los negocios abiertos serán responsables de llevar a cabo las medidas preventivas dentro del mismo”, añadió.



El Mercado Municipal número 1 tendrá durante esta contingencia un horario 07:00 a 14:00 horas, agregó, esto como parte de las medidas para evitar aglomeraciones.



La líder del Patronato de Locatarios puntualizó que se mantendrán al pendiente para recibir el apoyo del gobierno, ya que los gastos y el pago de sueldos continúa.