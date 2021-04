Abejas lesionan a seis personas en Hermosillo; Bomberos buscan retirar enjambre

HEMROSILLO, Sonora.- Seis personas resultaron lesionadas por picaduras de abejas en un domicilio de la colonia Centro.



Elementos del Departamento de Bomberos acudieron a la calle Manuel González y Zacatecas.

Tres ambulancias de Cruz Roja están alertas en caso de que se presente otro ataque.



Bomberos se encuentran en el lugar e iniciaron ya las maniobras para el retiro del enjambre.

Fue necesario el cierre de calles aledañas para evitar que las abejas se alteren y vuelva a ocurrir otro ataque, en lo que Bomberos trabajan en el lugar.

El enjambre se encuentra en la pared de un domicilio, ubicado en la calle Manuel González. Atrás de la vivienda se ubica un taller mecánico.

Cinco personas sí requirieron ser trasladadas para su atención médica, son lesiones leves, en total fueron seis lesionados", explicó un elemento del Departamento de Bomberos en el lugar.



"Las abejas no van a atacar si no fueron atacadas primero, la principal recomendación es no molestarlas".