Abarrotan Kino a pesar del Covid-19

A pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Salud de que la población se quede en aislamiento preventivo para evitar la propagación del Covid-19, personas de Hermosillo y municipios aledaños aprovecharon el fin de semana largo para ir a Bahía de Kino.

Niños, personas mayores, adolescentes y adultos disfrutaron de la playa sin ningún tipo de preocupación o problema, ya que según comentaron, el coronavirus aún no es un tema para preocuparse en Sonora; este recorrido se realizó antes del anuncio del primer caso en el Estado.

“Yo no sentí ningún tipo de miedo, me vine con toda mi familia porque según aquí no hay ningún caso, entonces no vemos necesario quedarnos en casa”, opinó Andrea, de 56 años, quien llegó a Bahía de Kino con hijos y nietos.

TODO TRANQUILO

Entre los comentarios que hicieron los vacacionistas, indicaron que si hubiese algún motivo de preocupación ya se habría informado la situación en noticias y medios, situación que no había sucedido aún y por ello no ven problema para irse de vacaciones.

Si las clases las van a suspender hasta la otra semana es porque todavía no hay riesgo, entonces yo siento que ya hasta que haya casos aquí nos encerramos por mientras todavía podemos salir”, consideró Alicia Pesqueira, quien llegó a Kino desde Hermosillo con su esposo y sus tres hijos.

“Yo si pensé en lo del tema del coronavirus, de que lo pensé, la verdad si, pero me terminó ‘valiendo’ y me vine a la playa con mis amigos”, comentó un joven vacacionista.

“Con esto estamos convencidos de que no hay coronavirus en Sonora, porque vemos mucha gente y no está nadie aquí que nos diga nada, ni que nos vayamos”, expuso otra persona que tomaba el Sol en la playa.

En el lugar también estaban turistas de otros países, como fue el caso de una pareja de franceses y varias familias americanas, quienes prefirieron no opinar al respecto.