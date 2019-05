APAC está de fiesta: Celebran 28 años

HERMOSILLO, Sonora.- Con bailes presentados por alumnos de distintos grupos, la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC) festejó su 28 aniversario.



Karla Barrera, directora de la asociación, informó que la asociación atiende a cerca de 20 personas con algún tipo de parálisis cerebral e incluso otras enfermedades y durante mayo realizan su festejo.



Melina y Diego fueron coronados los reyes de APAC, quienes en compañía de sus amigos realizaron un recorrido por las instalaciones de local como los reyes.



"Baby shark", "Debajo del mar" y "A tu lugar", de la película Moana, fueron las canciones que los alumnos de APAC bailaron con una temática playera, con sus collares de flores y faldas hawaianas.



Además aprovecharon para festejar a las mamás de APAC donde coronaron a la reina, después de realizar una ronda de baile con sus hijos en las sillas de ruedas.



DESDE SANTA ANA



Diego tiene 8 años y fue coronado como el rey de APAC, su mamá Sayra Salazar Medina lo acompañó a recibir la corona, como cada semana lo hace desde Santa Ana a Hermosillo para recibir sus terapias.



Desde hace tres años, Sayra y Diego viven cuatro días en Santa Ana, donde ella trabaja, y tres días en Hermosillo, para que el pequeño pueda recibir terapias en el CRIT y en APAC.



La enfermedad que sufre Diego es epilepsia mioclónica progresiva, un padecimiento raro que sólo dos personas padecen en México y que es degenerativa y progresiva, pues el niño caminaba y hablaba, pero a los tres años dejó de hacerlo.



"Como a los tres años y medio dejó de caminar y en el transcurso de seis meses perdió toda la movilidad, al año y medio empezó a tener pequeños temblores, lo llevé con el pediatra y me decía que era descalcificación y que a los cinco años se le iba a quitar", dijo.



Después de más de seis años de estudios, apenas hace un año y medio tuvo el diagnóstico, luego de consultar con un especialista en Estados Unidos, pero el tratamiento es para epilepsia, debido a la rareza de la enfermedad.



"Vamos dando pasos de ciego, no sabemos, él tiene su neurólogo en Hermosillo, dieta cetogénica, medicamentos para la epilepsia y terapias", comentó



Sayra, "tiene seguro médico, pero la mayoría de las veces el trato es particular".