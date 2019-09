A sus 99 años Guadalupe saca a baldazos el agua de su hogar

HERMOSILLO, Sonora.- A sus 99 años, Guadalupe Moreno Siqueiros no le quedó otra de sacar ella misma el agua que inundó su vivienda.



Pese a su edad avanzada y su dolor de rodilla, Guadalupe Moreno, con balde en mano, llevaba el agua lodosa fuera de su vivienda para poder dejarla habitable y reanudar sus actividades.



Contó que sintió la llegada de la lluvia cerca de las 3:00 horas con más intensidad, el agua se acumuló en su patio y al interior de vivienda ubicada en la invasión La Brisa de Kino Viejo.



"Así está adentro como afuera, de allá pa’ acá se viene el agua y se llena aquí; y aquí me quedé, no me gusta irme a mí al albergue", dijo.



Al igual que Guadalupe, los vecinos de los sectores inundados prefirieron quedarse en sus viviendas a pesar del riesgo que significa una tormenta tropical que puede traer fuertes cantidades de lluvia acompañada de ráfagas de viento.



Los pobladores de este lugar esperan que pasen los días para que se seque la tierra y poder caminar con normalidad, pues según comentaron, no creen que el Ayuntamiento los vaya apoyar.



Rodeada de agua



Otra de las áreas inundadas es la invasión Fuente de Diana, donde vive Ana Laura Cervantes y cuya vivienda quedó rodeada de agua.



Comentó que tiene tres hijos, uno de ellos va a la escuela, cada vez que llueve y se forman lagunas alrededor de su casa y tiene que cargar a su niño cerca de 50 metros para que no se ensucie su uniforme escolar.



"Lo sacó en brazos para allá, a la carretera para que no se ensucie, porque llevan el uniforme puesto", señaló.



Otro problema es que el agua de la lluvia que se estanca en Bahía de Kino termina oliendo mal porque se enlama y se convierte en un nido de moscos, añadió.