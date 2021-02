A sus 94 años pone un bazar en casa

HERMOSILLO.- El porche de la casa de Froilán Ríos Ruébano, de 94 años, se ha convertido en el lugar donde pasa la mayor parte del día al tener diariamente venta de garaje, en la colonia Cuauhtémoc. Sentado en una silla con ropa cómoda y una gran sonrisa saluda a quienes pasan por la colonia y recibe con alegría a los clientes que llegan a su negocio.

“Hace un año se fue mi pareja, entonces busqué algo qué hacer, recordé lo que enseñaba en cursos a jóvenes en varias empresas de ventas y mercadotecnia y empecé a ofrecer lo poco que tenía, me fueron trayendo más cosas y también algunas personas me regalan para que me ayude”, explica.

yo siempre le digo a los que vienen a comprar algo y platican conmigo que ante los problemas levanten la cabeza y sigan adelante,que no se estanquen”

EXCELENTE SALUD

Él se dedicó a dar cursos de ventas, además de capacitar a encuestadores en diversas empresas y a sus 94 años de edad, bien puede presumir que no tiene enfermedades.

Posee un excelente oído y un gran sentido del humor, le encanta platicar de todo un poco y es muy bromista.

Tiene una hija que está pendiente de él y sus necesidades, pero a pesar de la pandemia, quiere trabajar ya que eso le ayuda a estar ocupado, feliz y tiene la oportunidad de aconsejar a los jóvenes a perseguir sus sueños.

Las ventajas de trabajar desde casa son muchas, ya que puede cerrar su puesto de ser necesario.

“Puedo trabajar en mi casa, si me da hambre entro cocino y al rato me pongo”, expresa el comerciante, “el dinero siempre hace falta y se ocupa para todo, no hay que rendirnos”.