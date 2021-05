A pesar de largas jornadas, enfermera Luz Anahí está feliz de ver gente inmunizándose contra Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de las largas jornadas de trabajo que superan hasta las 18 horas y los más de 300 vacunados, Luz Anahí Ruvalcaba, una de las enfermeras que ha trabajado durante toda la jornada de vacunación de 50 a 59 años en Hermosillo, expresó sentirse feliz y complacida de ver cómo la gente acude a inmunizarse.

"Me he sentido muy bien toda la jornada, ver que todas las personas hacen fila y aún a pesar del calor no faltan a su cita es algo muy bonito, ya que ellos, como nosotros, sentimos que esto es el paso más importante para que la pandemia se acabe", dijo.

"Terminó la jornada y el cuerpo me dice que ya no puedo más", contó riendo, "porque aparte trabajo de forma particular durante las noches cuidando un paciente, salgo a las 6 de la mañana y a las 7 estoy acá, pero el ánimo me dice que le siga, que hay mucho por hacer y eso me da fuerza", añadió.

A las personas que aún tienen duda de colocarse la vacuna, Anahí los invitó a que acudan a la jornada y vean como se lleva a cabo todo el proceso, como la gente sale contenta y en su mayoría sin efectos secundarios.

"Nosotros entendemos que hay dudas, yo he llegado a vacunar hasta más de 300 personas en un día y todos están nerviosos, todos tienen miedo por las reacciones adversas que conlleve la vacuna, pero lo importante es que se la colocan", destacó.

"Hay personas aún dudan si hay líquido en las jeringas y se los mostramos, les permitimos que graben, no es problema, porque para nosotros que toda la población se vacuna es lo más importante, ya que no solo se protegen ellos, sino también al personal de salud", expuso.

Durante su trabajo como enfermera de primera línea, la joven de 24 años admitió haberse sentido bastante estresada toda la pandemia, triste de ver como no podían salvar a muchos pacientes, e incluso impotente de ver que no todas las personas seguían las medidas en las calles.

Por esa razón, pidió a la sociedad que haga conciencia al respecto y acuda puntual a las inmunizaciones, ya que con ello no solo salvan su vida, sino la de todos a su alrededor.