HERMOSILLO, Sonora.- La pandemia por el Covid-19 arrebató lo único seguro que tenían Refugio Razón y Agustina Arraiga, quienes han perdido las ventas de su puesto por la falta de clientes.

Don Refugio es discapacitado, lo que lo ha limitado a buscar un empleo para sostener a su familia, mientras que Agustina Arraiga haz hasta lo imposible por apoyar a su esposo y sale casi todos los días a poner su puesto de cóctel de elotes y duros con verdura, aunque a veces tiene pérdidas en vez de ganancias.

“Nos la hacemos visto muy difícil en estas últimas semanas porque como la gente ya no anda en la calle, pues los clientes ya no llegan y nosotros pues tenemos que salir a vender porque si no vendemos pues batallamos más.

“Uno tiene que hacer lo que puede”, expresó, “no nos podemos quedar encerrados en la casa porque aparte mi esposo ya no está recibiendo la pensión y no sabemos por qué y eso era una ayuda pero ahora que no lo está recibiendo pues tenemos que ver qué vamos hacer”.

LOS APOYAN

Los vecinos de don Refugio y Agustina son quienes se han encargado de apoyarlos en esta contingencia y van y consumen al puesto, pero eso no es suficiente ya que antes de la contingencia sanitaria vendían hasta 20 vasos de cóctel de elote y ahora a veces venden uno o dos.

“Nosotros no queremos dinero, la verdad, lo único que queremos es que venga la gente a consumir a nuestro puesto porque a nosotros nos gusta trabajar, nos gusta ganarnos el dinero con esfuerzo, siempre lo hemos hecho así.

“Trabajamos y queremos seguir haciéndolo ya sabemos que estamos mayores los dos pero eso es lo único que nos queda”, expresó.

Además de la complicación que les ha traído la pandemia Agustina Arraiga cuida a su mamá, a quien le dan hemodiálisis y solía apoyarla económicamente, pero ahora por como está la situación se le dificulta.

“Una vez a la semana llevo a mi mamá a hemodiálisis y ese día no abro el changarro porque estoy casi todo el día con ella y a la casa ya llego muy tarde.

“Pero uno como puede hacer las cosas y como puede estira lo que tiene, ya queremos que todo esto pase para que regrese a ser lo que era antes, abrir nuestro puesto y que la gente llegue y consuma, aparte que los duros con verdura y los cocteles de elote están muy ricos”, recalcó.

Así, ellos continúan con su puesto sobre la Calle 12, frente al número 10, entre bulevar Libertad, en la colonia Nueva Esperanza, al Sur de Hermosillo en espera de que los clientes lleguen.