“A lo mejor no hay regalo o lujos, pero sí una cenita”, dice Jorge Luis a sus cuatro hijos

HERMOSILLO, Sonora.- “Yo le digo a mis hijos que no tenemos para regalos, pero al menos para comer sí vamos a tener en estas fechas”, expresó Jorge Luis Flores Soberano, padrastro de cuatro menores, de quien se hace cargo.

Ella (su esposa) ya tenía a sus niños, pero son como míos. Yo los cuido y soy quien se hace cargo, soy su padre pues, aunque no de sangre”, explicó orgulloso.

Ante la falta de trabajo, Flores Soberano se dedica a vender chatarra, botes, cartón y plástico.

A diario también busca dónde puede limpiar un predio o encontrar una manera de conseguir recurso para el sustento de sus hijos, pero admite que en las últimas semanas eso se le ha dificultado.

“Yo trabajo de albañil pero no siempre hay chamba y pues el hambre no espera”, dijo, “yo me dedico a vender chatarra, ver dónde limpio o qué hago, sí le he batallado”.

Aun así, yo le digo a los ‘plebes’ que no se desesperen, que a la mejor no hay regalo o lujos, pero sí habrá una cenita o algo para festejar la Navidad, en estas fechas, veremos cómo hacer el esfuerzo, al menos de comprarles unos elotes o algo”, manifestó.

Jorge es papá de cuatro menores, tres varones de 12, 10 y 7 años, y una pequeña de 5.

Espera que esta Navidad, sus hijos al menos puedan tener un cambio de ropa y cobertores para cubrirse del frío, y que puedan cenar algo delicioso como regalo.

Si desea apoyar a la familia, puede traer su donativo a las instalaciones de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y calle Mina, número 71, en la colonia Centro, con una etiqueta que indice para quién va dirigido.