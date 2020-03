A grandes brazadas

HERMOSILLO, Sonora.- Con apenas seis años de edad, una de las cosas que más disfrutaba Ana López Rogero era ver nadar a la gente en la alberca, sin saber que tiempo después se convertiría en una gran exponente.



Su llegada a este deporte se dio hasta cierto punto de manera fortuita, pues no era ahí donde se dirigía, era a los campos de futbol que están frente a la Unidad Deportiva del Noroeste, donde nació su curiosidad.



“Mi llegada a la natación se podría decir que fue un accidente porque mi hermano mayor entrenaba en las canchas de enfrente, entonces yo, cuando tenía 6 años acompañaba a mi hermano.



“A mí me daba mucha curiosidad ver a las personas nadar y un día mi mamá me llevó y me gustó ver a la gente nadar, me llamó la atención ese deporte y mis papás decidieron inscribirme”, manifestó la ganadora a Nadadora del Año del Premio al Mérito Deportivo 2019 de EL IMPARCIAL.



Después de un tiempo entrenando directo en Codeson, el entrenador de Ana le comentó a sus papás que tenía talento para hacerlo en un club, donde tendría todavía más oportunidades de sobresalir a nivel nacional.



“A mis 10 años mi entrenador habló con mis papás para que entrara a un club porque tenía las habilidades para hacerlo y la oportunidad de sobresalir en competencias, entonces entré a club Delfines donde fui mejorando mis técnicas”, explicó.



Ahí se dio cuenta que tenía un talento especial para estar dentro de la alberca, pero fue años después, en Veracruz, donde se vivió el momento más alegre de su carrera deportiva.



“Mi mejor experiencia fue en Veracruz, en el Nacional del año pasado, en diciembre, porque gané una medalla de oro y tres de bronce. Fue la mejor porque sobresalí en mi categoría, gané un oro en 200 metros dorso”, indicó.



Si bien su talento ya le ha dado diversas alegrías, no quita la mirada de lo más alto y en el largo plazo se visualiza como una de las mejores nadadoras de México y sabe que tiene con qué realizarlo.



“Yo me visualizo como una de las mejores nadadoras de mi categoría compitiendo ya con personas grandes, en competencias grandes, representando a mi Estado, siendo una deportista que represente con orgullo a mi Estado”, aseveró.



Como todo atleta que está dentro de una disciplina olímpica, el estar en una justa mundial con lo mejor del planeta es la máxima meta, y para Ana esto no es la excepción.



“Yo creo que todos los atletas queremos estar en unos Juegos Olímpicos la verdad es que yo sí me esfuerzo mucho en los entrenamientos para estar bien en las competencias y sobresalir, y en un futuro representar a Sonora y a México en unos Juegos Olímpicos”,

comentó.