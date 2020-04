A Martín no le alcanza el día para hacer todo lo que le gusta

HERMOSILLO, Sonora.- Si el día tuviera 30 horas y no 24, Martín Alonso probablemente usaría el tiempo extra para los pasatiempos que ha dejado en el camino, como el beisbol y la natación. Pero como no es así, tiene que enfocarse en la escuela, dos bandas de guerra, el tae kwon do, la carpintería, las ventas y los juegos con su hermana.



Tiene 11 años y sueña con ser soldado. Quizá su mayor influencia para esto último sea la actividad que practica desde que estaba en el kínder y que a la fecha es su principal pasión: La banda de guerra.



Martín Alonso Sánchez Zazueta conoció los tambores y cornetas cuando tenía 3 años y un maestro del Jardín de Niños Las Rosas formó una banda de guerra. Martín se apuntó de inmediato. “Todos estábamos muy pequeños y los tambores estaban muy chiquitos, el maestro era muy bueno”, recuerda.

Cambiar de nivel educativo y entrar a la primaria no hizo que dejara esta actividad: Desde su primer año en la escuela Heriberto Aja se unió también a la banda “Gansos”, ya no sólo con el tambor sino también con la corneta.

En cuarto grado fue nombrado el comandante, una función que él asume con mucha responsabilidad: “El comandante da órdenes, es el que manda, es como un segundo maestro. Si algo sale mal, pues tiene la culpa el comandante… Si yo me equivoco, se equivoca la banda”.



BUENO PARA LAS VENTAS



Gracias a su participación en este grupo, Martín ha podido viajar a Ciudad de México, Mexicali y Rosarito, entre otras ciudades. Para los gastos, ayuda a sus papás en la carpintería, en la taquería o en la venta de hielitos y manzanas con tamarindo.



“Lo que le pongan, él lo vende”, expresa Lupita, su orgullosa mamá, quien agrega que ser madre de Martín y de su hermanita Samantha es “muy cansado pero muy satisfactorio”.



Las actividades de Martín Alonso no se limitan a la banda de guerra de la primaria. Desde hace un año ya ensaya también con la banda “Tigres”, de la Secundaria 31, escuela a la que apenas ingresará en el próximo ciclo

escolar.



“Hace como un año que ya entró a la secundaria andaba viendo a cuál iba a entrar, cuando él entró se enteró de que había banda de guerra, y fuimos a ver y el maestro nos dejó ensayar. Yo ensayo desde quinto de primaria con ellos”, relata Martín.



DÍA DEL NIÑO DIFERENTE



Además, desde los 2 años entrena tae kwon do, donde ya es cinta negra y cuenta con 29 medallas. Durante un tiempo también jugó beisbol, futbol y practicó natación, pero tuvo que elegir porque los horarios se le empalmaban.



En la escuela, su materia favorita es la Geografía, porque le gusta aprender sobre los países y el mundo. Cuando no está ensayando o entrenando –como ahora en los días de cuarentena– aprovecha el tiempo libre para vender alimentos y jugar videojuegos con Samantha.



Este Día del Niño será diferente a cualquier otro, ya que debido al confinamiento no sabe cómo lo festejará. Lo único seguro, eso sí, es que cuando pueda retomar todas sus actividades lo hará incluso con mayor entusiasmo.



“Me gusta la banda de guerra porque aprendes responsabilidad, disciplina, todo eso”.