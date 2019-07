5 de Mayo es monarca Plus

HERMOSILLO, Sonora.- El conjunto de 5 de Mayo se proclamó campeón de manera contundente en la Liga de Futbol Plus Norte, tras derrotar con un 4-2 a Transportes Jr. Tilon en la final de la categoría Estelar del Torneo Clausura 2019.



Por segundo semestre consecutivo, los ahora monarcas consiguieron los máximos honores luego de hacerlo en la división Plus el pasado certamen, y ahora fue como segundos sembrados y recién ascendidos.



Los encargados de consumar la victoria que significó el título fueron Alexis Coronado, Enrique Leyva, Saúl Gálvez y Daniel Ramírez para concretar las acciones con un tanto cada uno.



Por el ahora conjunto subcampeón de la competencia, Diego Córdova y Oscar Espinoza se hicieron presentes con los del descuento, pero que no fueron suficientes para evitar el descalabro.



En lo que fue el compromiso por el tercer lugar, el cuadro de Deportivo Ángel completó el podio del campeonato tras superar por 3-2 a Galería Médica Canarios, de la mano de un par de goles de Christian López.



El otro tanto que selló las acciones por los ganadores fue obra de Ervey Segura; en cambio, del otro lado, Adrián Robles y Francisco Acosta clavaron las anotaciones del descuento.