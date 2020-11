Michel Eduardo Molina es seleccionado por la NASA para tomar curso, busca apoyo

HERMOSILLO.- Emocionado porque irá a la Nasa a ser parte de Air International and Space Programa de AEXA está Michel Eduardo Molina, estudiante del tercer semestre de ingeniería Aeronáutica del Instituto Tecnológico de Hermosillo.

Es el segundo estudiante del ITH que forma parte de este mismo programa, hace apenas unas semanas que Francisco Javier Trejo Silva anunció que había sido seleccionado, estos dos jóvenes tienen que reunir 3 mil 500 dólares cada uno para tomar el curso.

Será el próximo mes de abril cuando Michel Eduardo y Francisco Javier harán mancuerna para visitar uno de los principales puntos de tecnología aeronáutica del planeta, con sede en Alabama.

Fue el pasado 19 de septiembre cuando Michel recibió la noticia de ser de los 60 seleccionados que año con año hace AEXA entre los jóvenes interesados que habitan en diferentes partes del mundo.

“A mí me llegó el correo el día jueves, yo ya había aplicado desde hace tres semanas, y apenas el jueves me llegó el correo que había sido aceptado en el programa de Air International and Space Programa de Alabama, posiblemente en la fecha de abril”, dijo.

Esta oportunidad la desarrolla la compañía binacional AEXA (Administración de Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales) y la NASA para los jóvenes estudiantes de todo el planeta.

Actualmente somos dos jóvenes aquí en Hermosillo de la misma institución que vamos a participar en el programa”, apuntó, “vamos a participar en el mismo programa, en las mismas fechas, tenemos planeado irnos juntos y ser compañía uno del otro”.

CONCURSO

Cursos de aeronáutica y robótica, además de participar en un concurso donde el equipo ganador tendrá el honor de que su proyecto sea llevado a la Estación Espacial Internacional, serán parte de las experiencias que tendrán los jóvenes.

Michel Eduardo hará diferentes actividades para recaudar fondos para realizar como son hamburguesadas y rifas, además acepta cualquier donativa que les ayude a capacitarse para ser de los mejores ingenieros de aeronáutica a nivel internacional.

Si usted desea apoyar a los jóvenes puede comunicarse a través de Facebook a “Michel Eduardo Molina”, en Instagram “Michelmolina13” y su teléfono es el 66-22-75-40-73.