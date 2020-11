Joven hermosillense, fue seleccionado para participar en un programa de la NASA.

HERMOSILLO.- “Las historias de éxito se logran al encontrar lo que te apasiona, lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, porque así es como le vas a echar todas las ganas del mundo”, dijo Francisco Javier Trejo Silva, un joven hermosillense, quien con sólo 19 años, ha sido seleccionado para tomar un curso de ingeniería aeroespacial en la NASA.

“Entre a una convocatoria que lanzó AEXA, una empresa binacional y educacional para todos los estudiantes. Yo me entere por medio de una muchacha que es Nathalie Vilchis, “La Chica Nasa”, porque ella va a hacer una estancia de investigación en Jet Propulsión Laboratory el siguiente daño, vi que a ella fue a este programa dos veces y lo ganó dos veces, entonces me interesó, me puse a investigar y antes de que saliera la conferencia yo ya estaba seleccionado”, contó orgulloso.

Vestido con sudadera, pantalones y tenis, Trejo Silva parece un joven como cualquier otro, sin embargo, dentro de él se encuentra una pasión extraordinaria por lograr sus sueños, característica que lo distingue desde los seis años y que lo ha llevado a tan temprana edad a representar a Sonora y México en uno de los cursos más importantes del mundo en el tema de la ciencia.

Desde que tenía 6 años me encantaba pasarme horas en la televisión viendo Discovery Channel, History Channel, adoraba ver temas sobre agujeros negros, estrellas en otros lados y planetas. Desde entonces me gustó el tema aeroespacial”, recordó.

Su sueño era ser inventor y jugaba a ser científico con un amigo que a veces llegaba a su casa.

“Deseo en algún momento conseguir la estancia de investigación en NASA, en la cual seleccionan a sólo tres mexicanos por año, y mi futuro lo veo dedicado a la investigación, el desarrollo, la tecnología y el conocimiento”, contó.

Emociona su curso en la NASA

Más emocionado que nunca, Francisco continúa su preparación todos los días para poder dar un excelente papel como estudiante durante su estadía en Alabama, Estados Unidos, la cual iniciará en abril del siguiente año.

Para ello, el estudiante del Instituto Tecnológico de Hermosillo tiene que cubrir el costo del programa, el cual es de 3 mil 500 dólares, razón por la cual hizo un llamado a la ciudadanía a apoyarlo, ya que el dinero tiene que entregarse a la institución durante el mes de febrero.