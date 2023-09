México en la piel

Los colores llamativos, los cortes dinámicos y una personalidad única es parte de la moda mexicana que enorgullece al país en el mes de la Patria, cualidades que resaltan en esta sesión fotográfica.

Al enfocarse en el estilo norteño, este ‘photoshoot’ tiene no sólo acentos que tradicionalmente son populares en todo el país, sino que también resalta aquellos elementos que enorgullecen a Sonora: botas, cinto y sombrero, una triada infalible.

Inspírate con estas fotografías que muestran el lado más colorido y alegre de la región y del país, y también un excelente manejo de la luz gracias al ojo experto de su creador, el fotógrafo Luis Bernal. ¡Viva, México!

“Para celebrar las fiestas patrias, me gusta ir a convivios donde se festeje la cultura mexicana con música regional y comida típica, ya sea con familia o amigos, y el Día del Grito ir a la fiesta que hacen en el centro de la ciudad con grupos de música (soy de Nogales, Sonora y ésa es la costumbre). Me encanta el mole en cualquier presentación, también el menudo y el pozole. La cultura que se vive en México, el corazón tan grande que tiene nuestra gente y sobre todo la gastronomía son lo que me hacen sentir mexicana”

Paula Tapia

"Nosotros pasamos estas fiestas en familia, hacemos una reunión donde cada quien lleva un platillo mexicano para compartir con el resto; mis favoritas son las enchiladas. El ser solidaria me hace sentirme mexicana, ya que como mexicanos creemos en la solidaridad y generosidad de nuestro país, aparte de su historia y cultura; esto es lo que nos caracteriza"

Adriana Medina