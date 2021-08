María del Rosario Sánchez Ramírez: Una abuela llena de energía

Una abuela amorosa y muy jovial es María del Rosario Sánchez, quien expresa en esta entrevista su deseo inmenso de estar siempre presente siempre en la vida de su nieto y de los que vengan.

Tiene un solo nieto, su adorado José Alfonso y describe el significado de abuela como el amor más sublime. La comida preferida de María del Rosario son las enchiladas y disfruta prepararlas en familia.

Tiene varios hobbies, practica yoga, le encanta leer y además es pintora . Por las tardes asiste a clases de cerámica, se considera una abuela muy activa.

El viaje que más recuerda es el que realizó cuando su nieto José Alfonso tenía 1 año, fue al Carib junto a toda su familia y otros amigos.

La anécdota más curiosa como abuela cuenta que fue hace poco, José Alfonso tenía alrededor de 3 años y se le ocurrió comprar unas máscaras de luchadores para jugar con él; ella se la puso primero y él se asustó tanto que ya no quiso ponérsela ni jugar.

En entrevista para ESTILO SOCIAL no platica más sobre su faceta como abuela y lo bonito que fue para ella participar en el nacimiento de su primer y único nieto.

¿Qué sintió la primera vez que se convirtió en abuela y a qué edad fue?

Fue una emoción indescriptible, una mezcla de emociones. Amor, ternura, un amor tan grande, que vino a iluminar y cambiar nuestras vidas.

Para mí fue algo aún más hermoso, porque me tocó participar en el parto de mi hija. Yo recibí a mi nieto, por intervención del pediatra que lo asistió. Es un amor nuevo, diferente al de los hijos. Yo tenía 50 años cuando él nació.

¿Qué diferencia encuentra entre el amor de madre y el amor de abuela?

El amor de abuela es un amor maduro, que llega en un momento de la vida, cuando tus hijos están grandes. Y sientes que renace ese amor, pero que ya no son responsabilidad tuya, los ves como una continuación, llegan a culminar un regalo de Dios. Una gratificación que complementa tu vida.

¿Qué actividades son las que más disfruta con su nieto?

El jugar con él a las escondidas, con sus carritos, ver sus programas de niños en la TV.

¿Por qué cree que se dice que los nietos se disfrutan más que los hijos?

Los nietos llegan después que uno termina de educar, de formar a sus hijos, por eso se disfrutan más. Ya no tienes las mismas obligaciones, estás más madura, serena, tienes más disposición y ganas de volver a ser madre, es la continuidad de nuestros hijos. Llegan a cerrar el ciclo natural de la reproducción.

¿Qué tipo de abuela considera que es?

Soy una abuela amorosa, apapachadora, soy abuela formadora, lo reprendo y le explico cuando le tengo que explicar algo que no entiendo. Lo he dejado ser un niño libre, no he sido sobreprotectora.

¿Cómo desearía que sus nietos la recordaran?

Me gustaría que me recordaran como una abuela diferente a las abuelas de nuestros tiempos, que disfruto la vida al máximo. Disfruto la vida al máximo, soy una abuela intrépida, inquieta, guerrera que nunca he tenido miedo a nada.

¿Lo positivo que ha dejado en usted el confinamiento por la pandemia?

Tener contacto más profundo conmigo misma.

¿Qué comida o postre es el que la mayoría de sus nietos reconocen que le queda delicioso?

Espaguetti con carne y de postre el pastel frío de limón.

Sin duda muchos abuelos son reconocidos por su gran capacidad de amar y de consentir a sus nietos, aún a pesar de que en ocasiones los hijos no estén de acuerdo en que sean tan consentidores. En lo personal, ¿de qué manera usualmente consiente a sus nietos?

El consentirlo que duerma con sus abuelas y tener complicidad con algunas cosas que en su casa no lo dejan comer.