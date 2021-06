Marcela P. Sigmon: Triunfa en Nueva York con su firma de joyas

Después de años de colaborar y diseñar para algunas de las principales casas de moda de la industria, Marcela Ponce, originaria de Nogales, Sonora, México, y naturalizada como ciudadana americana, y Jason Crantz, un nativo de Nueva York, se unieron para lanzar Demarson, enfocándose en accesorios de lujo y joyas.

Desde el lanzamiento de su colección Statement Jewelry, Demarson se centra en el diseño moderno y la versatilidad con hermosas piezas elaboradas con perfectos trazos geométricos y de vanguardia.

Desde su debut en 2017, Demarson ha llamado la atención de revisas como VOGUE, WWD, Harper's BAZAAR, Forbes Lifestyle y Financial Times "How to Spend It".

En su primera temporada, Demarson fue adquirido por los principales minoristas como Moda Operandi y Kirna Zabete, y ahora está disponible en Saks Fifth Avenue, Nordstrom y muchas tiendas especializadas y de renombre en los EE. UU.

En entrevista exclusiva para ESTILO SOCIAL, Marcela nos platica cómo inicia este camino hacia su sueño profesional.

¿En qué momento decides que quieres dedicarte al diseño de joyas?

Siento que todos somos creativos de una u otra forma, por lo que eso no te limita a enfocarte en una sola cosa. Me gusta todo lo que tiene qué ver con moda en general.

Las joyas me fascinan, tengo tres hermanas y mi mamá ama las joyas al igual que yo. Crecer entre tantas mujeres alrededor mío y apreciar los collares de mi mamá, creo que desde entonces nació en mí la pasión por las joyas. Diseñarlas es un gusto que tal vez encontré más tarde, ahora es mi pasión.

Cuéntanos ¿cómo nace Demarson?

Siempre quise hacer algo propio. Cuando nació Eva, mi primera hija, en ese entonces trabajaba para la línea de pasarela de Ralph Lauren, cuando regreso a trabajar mis dos mundos colapsaron, se me hizo sumamente estresante trabajar tantas horas. Y ahí me quedó muy claro y consideré que era el momento perfecto para emprender.

Fue ahí cuando hice equipo con mi socio que además es un gran amigo mío desde que ambos trabajábamos en Ralph Lauren, él renuncia y yo renuncio al mes por casualidad. Nos reunimos y dijimos: 'Ahora es cuando', los dos siempre tuvimos las ganas de hacer algo juntos. Platicamos, hicimos el 'business plan', así nace Demarson, comenzamos en el 2016 y para el 2017 ya estábamos lanzando nuestra primera colección. Demarson es la unión de los nombres de ambos: Marcela y Jason, es mitad de cada uno.

¿Cuándo se dan cuenta de que le han dado "al clavo" con este proyecto?

Tomamos riesgo, pero lo hicimos con algo que nos apasiona. Eran demasiadas las ganas de hacerlo, lanzamos la colección, teníamos pocos días de haber comenzado la página de Internet y nos contactan de VOGUE, nos hacen una cita y les llevamos la colección a las editoras, les encantó y nos hacen un maravilloso "review", cuando ni teníamos listo todo.

No sabemos si es suerte, pero ese artículo de VOGUE nos dio mucha credibilidad para llegar a tocar puertas a las tiendas y que nos aceptaran super bien. Todo se va dando, nos fuimos moldeando y todo ha ido evolucionando super bien.

¿Qué ha sido lo más difícil para lograr el éxito en una ciudad como Nueva York?

Cada mañana decimos: "Un día a la vez". Si realmente supiéramos lo difícil que es empezar una marca de moda, creo que nunca lo hubiera hecho.

Tiene tantas complicaciones, y cuando lo hacemos en chico es más controlable, pero cuando realmente captas que se convierte en un gran negocio, son más las responsabilidades, es más pesado, pero además mucho más satisfactorio. Tienes que tener piel de acero para seguir adelante.

Dame tres razones por las cuales tú crees que una persona deba perseverar en sus sueños. Siempre he sido una persona muy determinada en lo que hago. Hasta cierto punto creo que esa determinación que tengo ha sido un poco de ignorancia.

1.- La satisfacción que te da ese logro personal es inigualable .

2.- Todas las personas somos capaces de lograr lo que nos proponemos , lo que pasa es que a veces entran los miedos, de repente dudas, a veces le flojeas.

3.- ¿Y por qué no? Muchas veces los límites nos la ponemos nosotros muchos. Es tener esa convicción de que sí se podrá.

¿Cómo logras el balance entre ser esposa, mamá y profesionista en una ciudad como Nueva York?

No creo que exista el balance, hay días muy difíciles, pero hay días que todo fluye, en ocasiones es un caos. He aprendido a tener más estructura en mi vida. Hago ejercicio diario, combino entre pilates y pelotón.

Además tengo un esposo que me apoya en todo , y un gran equipo que me ayuda muchísimo. Eso de verdad es la base de mi balance. Tengo una life coach desde hace poco tiempo y me ha ayudado demasiado a balancear también para hacer mucho más eficiente mi tiempo. Antes no era nada disciplinada y ahora estoy trabajando en ello.

¿Qué artistas han portado tus diseños? Cardi B en el Super Bowl, nos llenó de orgullo verla y que las siga usando. También Lady Gaga, January Jones, Thalía, entre muchas más.

¿Cómo visualizas el futuro de Demarson en 10 años más? Tenemos muchos planes, pero me faltan minutos en el día. Pero nos queda muy claro que es una marca de accesorios y queremos lanzar una colección "genderless", sin género, para hombre y/o mujer. Queremos lanzar otros tipos de accesorios y eventualmente agregar otros productos como artículos para el hogar, amo los platos, las vajillas, tener distintas piezas que hagan sentido con nuestra marca. Vamos por buen camino.

Dime una frase de vida que te defina.

"Sueña en grande".